El Horizonte Atlética tira de oficio para lograr una victoria trabajada en Madrid

El Horizonte Atlética Avilesina recurrió al oficio de sus jugadores para sacar adelante una victoria muy trabajada que no empezó a clarificarse hasta la recta ... final del partido disputado ante el Clinisord Maravillas en Madrid. En un partido ganado gol a gol, el equipo avilesino se impuso 26-32 después de ir casi hasta el minuto 45 igualados en el marcador. Fue a partir de ese minuto cuando se impuso el Horizonte Atlética, con más torsión en el banquillo.

En el inicio del partido, ambos equipos seguían un mismo patrón, en el que las defensas se imponían a los ataques. Apenas había diferencias de dos goles durante toda la primera parte hasta llegar al 13-14 que marcaba el electrónico para el Horizonte Atlética antes del descanso en el pabellón del Colegio La Salle Sagrado Corazón de Madrid.

Tras el paso por el vestuario, la reanudación del partido se produjo con la misma tónica de juego en ambos equipos, si bien con algo más de ventaja para la Atlética, que fue masticando el duelo hasta llegar al último cuarto. Fue en ese momento cuando la mayor rotación en los avilesinos propiciaba que el Clinisord Maravillas no pudiese seguir el ritmo de un Horizonte Atlética que demostró que sabe sufrir para sacar adelante duelos como el disputado en Madrid, que son muy importantes para no descolgarse de la zona alta de la clasificación.

Clinisord Maravillas Hugo Lorenzo y Andrés Ruiz; Llovet (2), Daniel Martín (1), Santaolalla, Javier Sierra (1), Higueras (5), Ulyses Bueno (5), Arévalo, Nicolás Montejo (3), Guillermo López (2), Carlos Mullor (3), Blázquez (4), Jaime Millán, Sergio Castello y Rocasolano. 26 - 32 Horizonte Atlética Adrián Carvalho y Braulio de la Iglesia; Carlos Costoya (2), Jaime González, Carlos García (1), Adrián Cuevas (6), Silvino, Ardisana (1), Luis Sierra (3), Aitor Rodríguez (10), Kreikemeyer, César Sánchez (3), Hugo Monje (3), Manel (3) y Sergio Iglesias. Marcador cada cinco minutos 1-3, 4-5, 7-6, 8-8, 11-11, 13-14, 15-16 (descanso). 15-16, 18-18, 20-22, 21-24, 23-27, 26-32.

Árbitros Cristina Gil y Rafael Gil. Excluyeron a Ulyses Bueno, Guillermo López (2), Carlos Mullor, Rocasolano, Silvino, Ardisana y César Sánchez.

Incidencias Partido de la novena jornada de liga en Primera División Masculina disputado en el Colegio La Salle Sagrado Corazón de Madrid.

Al final del partido, 26-32 gracias al despegue de los avilesinos en la recta final, y dos puntos que sirven para dormir cuartos en la clasificación del grupo b de Primera División Masculina de balonmano.

Por el Horizonte Atlética, Aitor Rodríguez cuajó una destacada actuación en ataque, donde fue el máximo goleador del partido con 10 goles, acompañado de Adrián Cuevas con 6 tantos. En el conjunto madrileño, que se distancia de los avilesinos después de esta derrota en cinco puntos para ocupar la penúltima posición, David Higueras y Ulyses Bueno fueron los máximos anotadores, con cinco goles cada uno, seguidos por Alejandro Blázquez, que marcó cuatro.