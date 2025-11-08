El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los jugadores del Horizonte ponen una barrera en un golpe franco a favor del Maravillas. A. A. A.
Balonmano

El Horizonte Atlética tira de oficio para lograr una victoria trabajada en Madrid

Los avilesinos aprovecharon el potencial de su plantilla para distanciarse en el marcador en la recta final del partido

A. Santos / G. G.

Avilés

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

El Horizonte Atlética Avilesina recurrió al oficio de sus jugadores para sacar adelante una victoria muy trabajada que no empezó a clarificarse hasta la recta ... final del partido disputado ante el Clinisord Maravillas en Madrid. En un partido ganado gol a gol, el equipo avilesino se impuso 26-32 después de ir casi hasta el minuto 45 igualados en el marcador. Fue a partir de ese minuto cuando se impuso el Horizonte Atlética, con más torsión en el banquillo.

