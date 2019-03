«No imaginábamos estar tan arriba este año, pero ahora debemos aprovecharlo» Juan Amorín intenta zafarse de la marca de un rival en un partido con el Toscaf Atlética / ÁLEX PIÑA Juan Amorín, uno de los pilares del Toscaf Atlética, tiene claro que «para jugar la fase no tenemos margen de error en estos últimos siete partidos» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 15 marzo 2019, 00:27

Aunque la rodilla le ha jugado y le sigue jugando malas pasadas desde su llegada al equipo, el primera línea gijonés Juan López Amorín es una pieza clave del esquema de Juan Muñiz en el Cafés Toscaf Atlética. Cuando juega, siempre deja destellos de su calidad, y cuando no lo hace el plantel se resiente, como se viene demostrando desde que el 30 de mayo de 2017 diese el 'sí' al conjunto cafetero, a pesar de contar con más ofertas interesantes.

Una rotura del menisco que apenas le dejó jugar en la segunda mitad del pasado curso coincidió precisamente con el bajón del Toscaf, que se quedó a unos pocos puntos de disputar la fase de ascenso. Y este año, más de lo mismo. Cuando está, el combinado atlético tiene muchas más opciones de ganar, algo que se complica cuando le dan un golpe en su maltrecha rodilla. «Desde la operación, si me dan un golpe fuerte se me inflama la rodilla y cada pocas semanas me obliga a parar», lamenta. Por fortuna, «esta semana he podido entrenar sin problema y el domingo podré jugar».

En ese sentido, el equipo avilesino traslada de forma excepcional su franja horaria habitual de sábado por la tarde al domingo al mediodía, con el único objetivo de sacar adelante un partido trampa como es siempre medirse al Jesmon Leganés. Aunque suele estar metido año tras año en la lucha por la salvación, «es un equipo duro y rápido que no se nos da demasiado bien, sobre todo fuera de casa», advierte el gijonés.

La victoria es crucial, pues «al perder en Burgos la semana pasada creo que ya hemos agotado nuestro margen de error. De los siete partidos que nos quedan, los más difíciles son el del Ikasa, que lo recibimos en casa, y el del Grupo, que vamos a Gijón, y tenemos que intentar ganar todos». Todo ello a pesar de que «a principio de temporada no nos esperábamos estar tan arriba. Se fue gente importante como Fidalgo o Javi -Sainz- y, aunque los juveniles que han subido tienen mucha calidad, están debutando en la categoría». Aun así, «empezamos muy bien la temporada, ganando muchos partidos por la mínima, y ahora que hemos llegado con opciones a este tramo final tenemos que aprovecharlo», asegura, motivado.

Habitual en la enfermería, el primera línea gijonés asume que la cantidad de lesiones que llevan asolando al equipo desde pretemporada son fruto de la «mala suerte. La mayoría no son lesiones musculares. Creo que tenemos una preparación muy buena y entrenamos duro. Lo de Jaime fue la rodilla, lo de Veleda la nariz, lo de Diego Canal no es deportivo... hemos tenido muy mala suerte y ojalá en estos siete partidos podamos ir recuperando a todo el mundo porque ayuda mucho», reflexiona.

De cara a este tramo final del curso y a pesar de tener claro que el Toscaf no puede fallar, Juan Amorín no olvida que «hay varios enfrentamientos directos y es posible que alguno de los equipos que estamos arriba se deje puntos». Pese a ello, «ganar al Ikasa lo veo fundamental. Es una victoria de las de cuatro puntos: los dos que ganas y los dos que le quitas al rival».

Casi dos años después de su llegada al club, el gijonés valora la aportación al Toscaf de Fundavi, «que siempre está pendiente tanto del equipo como de los jugadores». Una muestra de ello es «el nuevo autobús que tenemos. Ya hemos viajado con él a Burgos y es espectacular. Da muy buena imagen».