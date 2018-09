Un joven Toscaf no se pone techo Plantilla del Toscaf Atlética Avilesina para la temporada que se pone en marcha este fin de semana. :: FOTOS MARIETA El equipo avilesino apuesta por la cantera en una temporada en la que los de Juan Muñiz no renunciarán a nada a pesar del presupuesto de varios de sus rivales SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:23

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina vela armas para comenzar una nueva temporada en Primera Nacional, el sábado a las 18.30 horas en el polideportivo Sandra Aguilar frente al Quental Pinto, conjunto madrileño que el pasado curso acabó superando a los avilesinos en sensaciones y finalmente también en la tabla clasificatoria. No en vano, una derrota en La Magdalena ante el Pinto dio al traste con las últimas opciones del equipo de Juan Muñiz para reengancharse a la lucha por la fase de ascenso.

Esta seguirá siendo, un año más, la ilusión del conjunto cafetero, a pesar de que no ha sido un verano fácil para la sección. El amago de poder jugar en División de Honor Plata tras la renuncia del grupo, la división de los equipos asturianos, la 'guerra' con el Ayuntamiento por la utilización, o mejor dicho la no utilización, del polideportivo de La Magdalena durante la segunda quincena de agosto... los ánimos de cuerpo técnico y directiva no están por las nubes, pero a buen seguro la competición irá enganchando a todo el mundo con el objetivo común de terminar la temporada lo más arriba posible, sin renunciar a nada.

Las bajas de Fidalgo, Rubén, Javi Sainz, Teje y Omar han sido cubiertas por dos fichajes, Neymar, del Grupo Covadonga, y Pelayo, canterano del Bosco que regresa a casa tras una etapa en el Corvera. El resto, juveniles que dan el salto tras rozar el Campeonato de Asturias el pasado curso a las órdenes de Avelino Solís.