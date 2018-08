Juan Muñiz: «No me entra en la cabeza que no tengamos cancha para entrenar»

Continúa la indignación en el seno del Toscaf Atlética Avilesina. Después de la queja pública cursada por el presidente del club, Gerardo González, respondida en este periódico por la concejala de Deportes, Ana Hevia, los problemas continúan.

El técnico Juan Muñiz es uno de los más críticos. «No me cabe en la cabeza que no tengamos cancha para entrenar. En primer lugar, es increíble que un equipo que representa a Avilés por España en categoría nacional no pueda entrenar en su polideportivo, pero, además, nos mandan a Los Canapés y, si no fuera por 'La Curti', sólo habríamos podido entrenar un día esta semana», lamenta. Muñiz señala que ayer «tuvimos que entrenar en dos tercios de cancha, y por la buena voluntad de 'La Curti'. No sé si quieren que nos vayamos todos para casa o qué». Con las sabidas dificultades, el equipo prepara el Torneo Federación que se inicia mañana.