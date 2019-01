El Liberbank Gijón decidirá sobre la serbia Dea Aleksic la próxima semana

El Liberbank Gijón de la División de Honor decidirá la continuidad de la serbia Dea Aleksic la próxima semana. La balcánica llegó a Gijón el pasado día 26 de diciembre, pero no pudo debutar dos días después contra el Rocasa a causa de una lesión de ligamentos de la que no se ha recuperado. Tampoco actuó posteriormente en el Torneo de Reyes ante el Porriño ni el pasado jueves en partido de Liga contra el Bera Bera. Aleksic se someterá a una serie de pruebas y en caso de no superarlas, el Liberbank, que aún no le hizo ficha, buscará su recambio.

El club gijonés tiene mala suerte esta campaña con las laterales izquierdo. La portuguesa Fátima no llegó a iniciar la temporada al no adaptarse y fue relevada por la argentina Flor Ponce que, por el mismo motivo, dio paso a la incorporación de la serbia.