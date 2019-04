El Liberbank Gijón desconfía de su visita al colista Castellón El 'siete' gijonés viaja a tierras levantinas sin la pivote Leticia y solo piensa en ganar de cara a recuperar la cuarta plaza J. L. C. GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 02:55

El Liberbank Gijón no quiere descolgarse de la parte alta de la tabla y buscará esta tarde la victoria en la cancha del colista Balonmano Castellón (19.30 horas, Pabellón Fernando Úbeda). El partido, correspondiente a la vigesimosegunda jornada de la División de Honor femenina, será arbitrado por Lorena García Gil (Aragón) y Fernanda Espino Guerra (Canarias).

El conjunto gijonés quiere pasar de la mejor forma posible el trámite de superar esta tarde al farolillo rojo en una jornada en la que no puede fallar si es que quiere recuperar la cuarta plaza que da derecho a jugar competición europea la próxima temporada.

Contra las levantinas estará la central paraguaya Marizza Faría que no jugó contra el Valencia el pasado sábado por precaución a causa de unos problemas en la espalda. No obstante, la brasileña Dani Joia ya la suplió en el último encuentro liguero, con una destacada actuación. Por contra, quien no estará en cancha levantina hoy será la pivote Leticia Cobo, que se quedó en Gijón al sufrir un proceso febril del que no se recuperó.

El equipo está concienciado para sacar el encuentro adelante y tanto la plantilla como el técnico Diego Lafuente no quieren ningún tipo de confianza ante un Castellón, que se juega la permanencia.

En este sentido, la extremo Raquel Caño, uno de los puntales del equipo, afirma sobre el rival de hoy, que se trata de un adversario «peligroso ante el que tenemos que jugar intenso, por lo que hay que salir al 100%». El cuadro gijonés afronta un largo desplazamiento tras una dura carga de entrenamiento, que están realizando con la vista puesta en la Copa, «y eso puede condicionarnos».

Diego Lafuente, por su parte, habla de «relajación cero» y advierte de que «tenemos que salir como ante el Valencia, que nos salió muy bien el partido».