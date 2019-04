Balonmano | Copa de la Reina El Liberbank Gijón dice adiós al sueño de la final Las jugadoras del Liberbank, lamentando la derrota. Las gijonesas, en un mal arranque de partido y de la segunda parte, caen con el Bera Bera en la segunda semifinal. Las vascas jugará por el título contra el Aula Cultural de Valladolid JOSÉ LUIS CALLEJA Gijón Sábado, 27 abril 2019, 20:23

El Liberbank Gijón no pudo alcanzar esta tarde en Baracaldo el sueño de jugar su segunda final de la Copa de la Reina consecutiva tras perder con el Bera Bera (23-16), en lo que fue la repetición del partido por el título de la pasada temporada. Las fabriles pagaron caro el buen arranque de su rival y además no tuvieron fluidez en ataque, aunque al descanso la diferencia fue solo de tres tantos. En la segunda mitad, las asturianas cometieron los mismos errores y el Bera Bera rompió el partido en los primeros minutos.

Elke Kasrten abrió el marcador para las donostiarras para detener Renata Lais, exportera del equipo gijonés, el lanzamiento de la asturiana Aida Palicio, en un comienzo de partido con muchas precauciones por parte de los dos equipos. Nekane Terés hizo desde el pivote hizo el segundo para las vascas (2-0). A reglón seguido, el Bera Bera hizo el tercero, en una fase del partido en la que el Liberbank falló todos sus lanzamientos, cuatro de Palicio uno de Dani Joia y un sexto de Lorena Téllez. A ello se sumaron las buenas paradas de Renata, conocedora de los ataques del equipo gijonés. Con 4-0, en el minuto 9, Diego Lafuente paró el partido y pidió que sus jugadoras no se precipitasen en la finalización de los ataques. Justo a los diez minutos, Aida Palicio logró el primer tanto de las fabriles y Raquel detuvo un balón a Cardoso, que en la siguiente acción sí batió a la gijonesa (5-1). Tampoco Raquel Caño poco después pudo hacer daño a la portera del Bera Bera con sus lanzamientos desde la esquina tras ocho minutos sin que los dos equipos marcasen, con las dos porteras como protagonistas. Esther Arrojería rompió la sequía de goles en el minuto veinte (6-1). El Liberbank Gijón, con Dani Joia como central, lo intentó, recortando distancias, con tantos de la citada Joia y Miki Nedelcu (6-3). Pero en un despiste en defensa Silvia Arderius hizo el séptimo para las vascas, que marcaron de nuevo por medio Alba Menéndez (8-3). Esta jugadora fue excluida y Shula Gavilán marcó para las gijonesas (8-4). El intercambio de goles se produjo después para mantenerse la diferencia (10-6), con Miki Nedelcu muy bien desde el extremo. En la siguiente jugada Shula Gavilán puso a tres tantos (10-7), pero Silvia Arderius respondió para las vascas (11-7), aunque otra vez Nedelcu metió a las gijonesas en el partido a 30 segundos para el final (11-8), momento en el que el técnico donostiarra solicitó tiempo muerto. Pero el marcador ya no se movió, pese a que Shula Gavilán pudo poner al Liberbank a solo dos tantos.

En la reanudación, el equipo gijonés no aprovecha una superioridad por exclusión de Alba Menéndez y el Bera Bera vuelve a cobrar una ventaja de cinco tantos (13-8), por lo que Diego Lafuente, a los siete minutos, detiene el partido para reordenar a las suyas y pedir más conexión con el pivote. Sin embargo la reacción no llega y las vascas se mantienen con comodidad con un colchón entre cinco y seis goles (14-8). Las asturianas tratan de meterse en el partido, pero las distancias no se reducen en el marcador, con la meta Renata de nuevo como protagonista. Y el entrenador gijonés paró otra vez el partido a los veinte minutos (19-12). Pero el Liberbank vuelve a tener pérdidas de balón, aunque Shula Gavilán acorta diferencias con dos tantos (19-14). Sin embargo, la remontada fue ya imposible. El mal arranque de partido y el de la segunda parte lastró a las asturianas, que se quedaron sin posibilidades de repetir final. La citada pivote Gavilán y la meta Renata, con 17 paradas, fueron declaradas mejores jugadoras del partido. El Bera Bera disputará mañana la final contra el Aula Cultural de Valladolid, que ganó en la primera semifinal al Elche (26-27).