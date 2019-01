El Liberbank Gijón incorpora a la brasileña Dani Joia Daniele Cristina Joia, con la camiseta de la selección de su país. / E. C. Es la cuarta lateral izquierdo que ficha esta temporada el club fabril, que espera que debute el viernes en Valladolid J. L. C. GIJÓN. Martes, 22 enero 2019, 00:33

El Liberbank Gijón de la División de Honor femenina de balonmano incorpora a la internacional brasileña Danielle Cristina Joia. Aunque puede actuar en las tres posiciones de la primera línea, se trata de la cuarta lateral izquierdo que el club gijonés ha incorporado en lo que va de temporada. En el mes de agosto llegó a Gijón la portuguesa Fátima Suaré, que no comenzó la campaña, y posteriormente, lo hizo la argentina Flor Ponce de León. Ambas jugadoras no llegaron a adaptarse, mientras que la serbia Dea Aleksic, que vino a Gijón a finales de año, no se recuperó de una lesión de ligamentos. Así las cosas, tanto Alberto Braña, máximo responsable del Liberbank Gijón, como el técnico Diego Lafuente, confían en que Dani Joia se asiente en el equipo y ayude a potenciar la primera para lo que resta de temporada tanto en la Liga como en la Copa de la Reina.

La nueva incorporación del conjunto fabril, de 28 años de edad, procede del Pinheiros, de la primera división de su país. Mide 1,80 metros y pesa 76 kilogramos. Además de una buena aportación en ataque, con excelente lanzamiento, la lateral brasileña destaca por su buena labor en defensa. Se trata, en opinión de la secretaría técnica, de una jugadora muy completa.

Diego Lafuente espera que Dani Joia pueda hacer su debut este viernes, en el partido contra el Aula Cultural en Valladolid (21 horas, Pabellón Huerta del Rey), el último encuentro de la primera vuelta. Pero todo dependerá de que el pase internacional llegue a tiempo.

El preparador gijonés se muestra ilusionado con su llegada, «porque es una jugadora internacional de gran nivel y polivamente, que nos ayudará mucho en nuestros objetivos».