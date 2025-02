El Liberbank Gijón ofrece su peor versión en Canarias

J. L. C. GIJÓN. Jueves, 7 de noviembre 2019, 00:21 | Actualizado 04:44h. Comenta Compartir

El Liberbank Gijón llegó como segundo clasificado y con grandes expectativas a la cancha del actual campeón de Liga, Rocasa, pero no estuvo a la altura de los últimos encuentros y perdió en cancha canaria (34-28). Tan solo las gijonesas mantuvieron el pulso en la primera mitad, porque a los pocos minutos del descanso las locales rompieron el partido, abriendo brecha en el marcador. El Liberbank, que ya no jugará hasta el 21 de diciembre por el parón del mundial, cae ahora a la cuarta plaza tras el líder Bera Bera, el Guardés y el Rocasa, lo que no empaña ni mucho menos este tramo liguero, porque el equipo fabril estuvo a gran altura con excelente balonmano y en la zona alta de la tabla.

ROCASA 34 28 - LIBERBANK GIJÓN Rocasa: Silvia Navarro; María González (1), Melania Falcón (6), Lisandra Lusson (5), Katarina Taraskhova, Haridian Rodríguez (6,2p), Tiddara Trojaola (1) -siete inicial-, Ana Palomino, Alba Chiara (3), Arinegua Pérez (2), Paula Valdivia (5), Kinga Gutkowska (2), Yraya Machín (3) y Chissiraxi.

Liberbank Gijón: Fany Ruiz; Marizza Faría (1), Aida Palicio (6,1p), Raquel Caño (3), Leticia Cobo (1), Shula Gavilán (2), María González (4) -siete inicial-, Raquel Álvarez, Natalia Montilla (1), Marta Méndez (4,1p), Nerea Nieto (5), Laura Rivas y Débora Torreira (1).

Marcador cada cinco minutos: 1-0, 4-3, 6-5, 9-5, 12-7, 14-10 (descanso), 17-13, 22-16, 23-17, 27-19, 31-22 y 34-28.

Árbitros: Navarro Baquero y Guerra Hernández (Colegio Canario). Excluyeron a la local Alba Chiara, y a las visitantes Shula Gavilán y Débora Torreira.

Incidencias: partido de la séptima jornada de la División de Honor femenina disputado en el Pabellón Insular Antonio Moreno. 400 espectadores.

Los primeros minutos fueron igualados, con constantes alternativas en el marcador (6-5). A partir de dicho momento, el Rocasa, apoyado desde la portería con la internacional Silvia Navarro, lanzó letales contraataques, que culminaron con acierto Melnia Falcón y Tiddara Trojaola. Al Liberbank le costó marcar en ataque posicional. Raquel relevó a Fanny en la portería y entraron María Méndez y Laura Rivas, intentando Diego Lafuente, tras pedir un tiempo muerto (8-5), la reacción de las suyas. Sin embargo, varios errores en el pase y en el lanzamiento propiciaron que las canarias se fueran cuatro tantos arriba al descanso. Quizá la participación en el juego de la zurda Lorena, que llegó la semana pasada hubiese sido una buen ayuda, como la de la lesionada Cacheda, que estaba en un gran momento.

En la reanudación, el partido continuó prácticamente con la misma caraterística, con una menor intensidad defensiva por ambas parte, pero con un control total del juego por parte del Rocasa.

La salida de las canarias a la ancha fue muy fuerte. Alba Chiara, Lusson y Arinegua abrieron brecha en el marcador (17-10). A renglón seguido, Diego Lafuente paró el encuentro para intentar reanimar al equipo y meterlo de nuevo en el partido. Lo consiguió de mano, con un parcial de 0-3, con tantos de Marta, Raquel Caño y Shula Gavián (17-13). Pero ahí quedó la reacción, porque de nuevo las isleñas tomaron las riendad del choque y, con el paso de los minutos, fueron incrementando el electrónico hasta ese marcador final de 34-28.