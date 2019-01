«Llevamos varios años arriba y si jugamos como sabemos lucharemos por el ascenso» Carlos Costoya intenta un lanzamiento en suspensión ante el bloqueo de un rival / PATRICIA BREGÓN Carlos Costoya, que ha dado un paso al frente este curso en su tercera temporada en el Toscaf Atlética, analiza las opciones del equipo para jugar la fase SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 25 enero 2019, 00:35

Carlos Costoya, primo de Álex, jugador del Chambéry Savoie e internacional con la selección española, vive el mejor momento de su corta carrera deportiva. A sus 20 años cumple su tercera temporada en el Toscaf Atlética y poco a poco le ha ido arañando minutos a Juan Muñiz hasta el punto de poner en peligro la hegemonía de Cuevas como dueño del lateral izquierdo del equipo.

Aunque no tardó tanto como Abel Serdio, flamante último fichaje del Barça Lassa, Costoya no llegó al balonmano hasta los doce años, después de siete jugando al fútbol como defensa central. «Aburrido» un poco del balompié, se animó a probar a jugar con la mano después de ver varios partidos de su primo, quien, como no puede ser de otra manera, es su referente en este mundillo.

A falta de conocimientos técnicos con respecto a otros compañeros, Carlos sacó partido desde el primer momento de sus facultades físicas para destacar, pues además de fútbol había hecho atletismo. Comenzó como lateral, pero cuando llegó su primera convocatoria de la selección asturiana pasó al extremo, puesto que le permitió debutar con la selección española de categoría promesa.

Nada más cumplir la edad juvenil ingresó en el Toscaf, para ponerse a las órdenes de un Juan Muñiz que desde entonces está guiando con calma los pasos de su carrera. Comenzó jugando poco y cada vez está tomando más protagonismo, más efectivo al utilizar mejor la potencia de sus lanzamientos y un bastión en defensa, donde destaca por su rapidez y velocidad.

Estudiante de Enfermería, actualmente en prácticas en el Hospital Universitario San Agustín, sigue disfrutando al máximo del balonmano sin perder la humildad. «Todavía tengo mucho que aprender. Para nada creo que le esté ganando el puesto a Adrián. Él tiene mucha más experiencia que yo y sólo puedo decir que no puedo tener mejor compañero de puesto. Me llevo muy bien con él», asegura.

Costoya enlaza su mejoría con el lógico transcurrir de las temporadas. «Al final los años y las experiencias están para algo y no es lo mismo cuando llegas nuevo a un equipo y a una categoría que cuando llevas tres temporadas. Creo que he mejorado en todos los aspectos del juego, estoy mucho más adaptado a los compañeros y también poco a poco voy centrando más la cabeza. Es una categoría muy intensa y hay que tomar buenas decisiones en poco margen de tiempo».

El canterano del Bosco no echa de menos su inicial puesto de lateral, pero deja entrever que «en el futuro, cuando tenga más experiencia, sí me gustaría jugar de nuevo en esa posición. A veces entreno ahí con el equipo y me siento cómodo». En lo que respecta a los compañeros, Costoya ya conocía a los Puig, Dani Rubio, Adrián y compañía de «cuando era juvenil de tercer año», y tiene claro que «esta temporada nos están ayudando mucho».

En cuanto al equipo, asegura que «si jugamos como sabemos podemos estar arriba hasta el final. Llevamos varios años entre los mejores equipos de la categoría y si jugamos concentrados, al cien por cien, podemos ganar a cualquiera. Sería un sueño luchar por el ascenso».