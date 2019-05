BALONMANO Un mermado Liberbank Gijón pone rumbo a Telde para medirse al Rocasa El técnico Diego Lafuente, en el entrenamiento de ayer, junto a Marizza Faría, en el centro, y la extremo Bonazzola. / J. PAÑEDA Las fabriles, que encaran una semana clave de dos partidos, jugarán mañana en Canarias tras viajar toda la noche, y el sábado visitan al Bera Bera J. L. C. GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 00:45

El Liberbank Gijón afronta una semana clave para intentar recuperar el tercer puesto en la División de Honor femenina. Mañana jugará en la pista del Rocasa Gran Canaria (20.30 horas, Pabellón Antonio Moreno), reciente campeón de la Copa Challenge, y el sábado rinde visita al líder Bera Bera.

No disputó la última jornada el conjunto gijonés al disputar las isleñas la final de la citada competición. Pero no le ha servido de nada al técnico Diego Lafuente este paréntesis, «porque no he recuperado a ninguna de las lesionadas, por lo que sigo sin poder contar con Miki, Débora, Tati Lozano y Soraia».

Además, Diego Lafuente tendrá el problema del desplazamiento a tierras canarias. El equipo gijonés viajará la misma madrugada del miércoles para jugará después a las 20.30 horas contra el Rocasa.

«Intentaré que las jugadoras descansen el mayor tiempo posible, porque llegaremos con el tiempo justo, pero esta semana es atípica y apenas entrenaremos», subrayó el preparador gijonés.

La plantilla del Liberbank, que se entrenó ayer en La Arena, llegará el jueves a Gijón y tiene previsto una ligera sesión el viernes con vistas al partido del sábado en San Sebastián (16 horas, Bidebieta).

Plaza europea

Tras ganar el Rocasa la Copa Challenge se abre la posibilidad de que el cuarto clasificado, actualmente el equipo fabril, se clasifique para disputar competición europea, aunque esta opción la confirmará la Federación Española en las próximas horas.