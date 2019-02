Se suicida el jugador serbio de balonmano Novak Boskovic El jugador se habría pegado un tiro en la cabeza EL COMERCIO Gijón Lunes, 4 febrero 2019, 09:55

Conmoción en el balonmano serbio por el suicidio del internacional Novak Boskovic. Los hechos tuvieron lugar en la pequeña localidad de Crvenka, en la que vivía el jugador de 29 años, que se habría pegado un tiro en la cabeza enfrente de su casa con un arma que poseía legalmente dada su afición por la caza.

Boskovic, que había desarrollado la mayor parte de su carrera en el balonmano israelí, había formado parte de la selección serbia que participó en el Europeo de Polonia de 2016. Estaba casado y recientemente había sido padre de una niña.

La noticia de su suicidio sorprendió al mundo del balonmano serbio, que en palabras del histórico jugador Vladan Matic se encuentra en estado de shock.

Matic, doble medallista mundial y ex seleccionador serbio, había entrenado a Boskovic en el Tatabánya húngaro. «Hablé con él hace sólo unos meses y le vi feliz. No me puedo creer lo que ha pasado», aseguró Matic.