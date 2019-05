BALONMANO Obligados a ganar la Champions Raúl Entrerríos, ayer, a su llegada ayer a Colonia. / VÍCTOR SALGADO Raúl Entrerríos, que luchará en Colonia este fin de semana por su tercer trono con el Barça, afirma que «somos favoritos, pero sabemos aguantar la presión» J. L. C. GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 00:13

Raúl Entrerríos afronta este fin de semana el reto de conquistar, en la 'final a cuatro' de Colonia, la que será su tercera corona continental con el Barcelona. El equipo azulgrana se enfrenta en la primera semifinal al Vardar macedonio (18 horas, Teledeporte). En la segunda medirán sus fuerzas el Veszprem húngaro y el Kielce polaco. El jugador gijonés, tras lograr esta temporada la Copa Asobal, la Copa del Rey y la Liga Asobal, quiere rematar su palmarés con el trofeo más valioso.

El jugador atiende la llamada de EL COMERCIO desde Colonia. Preguntado sobre el estado en el que llega el equipo catalán, que suma en los últimos años 25 títulos consecutivos, afirma que «venimos de una dinámica positiva tras ganar tres competiciones y eliminar al Nantes en semifinales tras ser primeros de grupo». El central del Barça y de la Selección Española considera que «va a ser una final europea con una máxima igualdad porque conocemos a los otros rivales participantes en la fase previa», aunque tiene claro que «aquí no va a ser lo mismo». El Barcelona hace cuatro campañas que no se consigue el máximo trofeo continental. Desde la 2014-15 no gana la Copa de Europa, que ha conquistado en diez ocasiones: siete con el formato antiguo y tres ya como Champions League.

El jugador asturiano de 38 años, a uno de su retirada, reconoce que «en un club como el Barcelona existe la obligación de ganarla, pero sabemos que no será fácil». En sus últimas ediciones, la tuvo en sus manos en una de las finales y en otra ocasión, el curso anterior, cayó en la fase previa. «Aquí están los mejores y puede pasar de todo, pero vamos a darlo todo, no queremos decepcionar», afirma el primer línea gijonés, que considera que el Barcelona en esta ocasión «parte como favorito y sabemos jugar con esa presión».

Del Vardar, su primer rival de los azulgrana, el jugador señala que «su punto fuerte es el juego colectivo y, además, se encuentra está en un buen momento, que demostró al eliminar al Pick Szeged». Y sobre cómo tienen que afrontar esta semifinal, dice que «hay que marcar el ritmo en la pista y tener paciencia en defensa, ya que ellos hacen ataques largos y cuentan con dos primera líneas pequeños a los que debemos vigilar». En relación al Veszprem comenta que «posee una gran potencia física, con muchos kilos en defensa y una gran portería». Y del Kielce señala que «tiene el sello de Talant y apearon de la final a todo un París Saint Germain».