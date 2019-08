El Oviedo se lleva la Copa ante un Toscaf sin el ritmo adecuado Juan Muñiz conversa con uno de los colegiados. / OMAR ANTUÑA Los avilesinos siguen sin el ritmo necesario y pese a una mejoría en el juego el partido se decantó de lado del Liberbank N. GUTIÉRREZ/ J. L. C. LAS VEGAS. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:20

El Toscaf Atlética Avilesina no pudo reeditar su título de la Copa Principado, que en la presente edición se ha ido a Oviedo tras la victoria del Liberbank (25-28) en una disputada final que llenó el polideportivo 'Toso' Muñiz de Las Vegas. La victoria ovetense no tiene discusión porque fue siempre por delante en el marcador gracias a un plus de ritmo de juego, el que falta en las filas del conjunto avilesino.

El primer tiempo fue bastante deficiente por parte del Toscaf, que llegó a ir perdiendo de seis goles, para reducir esa desventaja camino del descanso a la mitad (10-13). Errores defensivos y en ataque se juntaron para una mala sensación, que mejoró algo en la segunda mitad, aunque sin llegar a poner contra las cuerdas a un Base Oviedo intenso y en el que Nacho Huerta marcó las diferencias.

Pese a los goles de Aitor y la ayuda de David Álvarez en su primer partido con el equipo de Juan Muñiz, que pese a la derrota valoraba la ligera mejoría del equipo, «aunque aún nos falta mucho».

En la final de consolación de la categoría masculina, el Grupo Covadonga se impuso al DKV Gijón Jovellanos, por un apretado resultado de 22-21 (11-13 al descanso). El partido, que resultó muy igualado, se decidió en los minutos finales, con mayor acierto por parte de los grupistas en los últimos instantes.

Mientras el Liberbank Gijón jugará contra el Oviedo Femenino la final de la Copa Principado, que se disputará hoy, a las 12.30 horas. Las gijonesas, que militan en la máxima categoría y son las vigentes campeonas del torneo, se impusieron ayer en la primera semifinal al Siero Deportivo, por 39-18 (19-10 al descanso). En la segunda semifinal, el Oviedo Femenino venció al Balonmano Gijón, por 24-15 (13-7 al descanso), en un partido clara superioridad del equipo ovetense.