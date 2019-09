BALONMANO El Pasek Belenos repite presencia en tierras vizcaínas Juan Muñiz no quiere confianzas y espera la mejor respuesta de sus jugadores en el estreno N. G. AVILÉS. Sábado, 21 septiembre 2019, 01:05

Se acabaron las pruebas y empieza lo importante, el campeonato de Primera División, con la primera cita para el Toscaf Atlética muy cercana, en Santander. Allí le espera un recién ascendido, el Lafuente Pereda, al que se enfrenta a partir de las 20.30 horas en el pabellón del IES José María Pereda de la capital de Cantabria.

Un encuentro que puede ser propicio para que los avilesinos firmen su primera victoria, aunque Juan Muñiz huye de confianzas: «Es un equipo que debuta en la categoría y su rendimiento a estas alturas es una incógnita. Es posible que note el cambio de categoría, pero seguro que van a dar todo para ganar y tenemos que pensar en un partido, como la mayoría a domicilio, complicado». El técnico avilesino espera «comenzar con un triunfo, es el objetivo y la gente tiene ganas de empezar a competir ya».

No todos podrán hacerlo. Muñiz cuenta con dos ausencias en la primera línea, el dinámico Víctor Tejerina y el lanzador David Álvarez. El primero está lesionado y el segundo no ha podido entrenarse durante la semana por motivos laborales, por lo que Muñiz no forzará su presencia. Los demás están al cien por ciento para afrontar el reto de, como poco, igualar el segundo puesto de la pasada campaña.