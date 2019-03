«A pesar de la falta de apoyos, el Toscaf está superando todas las expectativas» Carlos Bedia, con varios jugadores y jugadoras de balonmano del colegio Quirinal detrás. / MARIETA «El de mañana es un partido muy importante y ojalá podamos ver La Magdalena llena», sostiene el profesor y entrenador Carlos Bedia SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 29 marzo 2019, 00:32

A pesar de finalizar su etapa como jugador a los 26 años, Carlos Bedia es una institución del balonmano en Avilés. Dentro de la cancha, logró ser cuatro veces internacional junior y disputar varias temporadas en División de Honor, hoy Liga Asobal, primero con el Villa de Avilés y después con el Naranco. Fuera, desde su posición de profesor introdujo la práctica del balonmano en el colegio Quirinal y desde este curso ejerce también como entrenador ayudante de Guillermo Artime en el Viajes Turyva Atlética de Segunda Nacional.

Aunque el regreso a la élite todavía está lejos, Bedia disfruta con el momento actual que vive el balonmano avilesino, el mejor, cuanto menos, de la última década. «Hace ilusión ver al Toscaf peleando por ascender a Plata. La temporada está siendo espectacular. Dura por las lesiones y por cómo vinieron, pero el equipo está respondiendo a las mil maravillas. Pocos podían pensar que a estas alturas, con los presupuestos que hay en la categoría, iban a estar luchando por los dos primeros puestos de la tabla», reflexiona.

El avilesino observa con regocijo cómo La Magdalena registra muy buenas entradas cada dos semanas para seguir al Toscaf. «Hubo años en los que parecía que se había perdido un poco la afición, pero la verdad es que la gente está respondiendo al buen momento del equipo y animo a todo el mundo a acudir mañana. El club ha puesto el partido del segundo equipo a las cuatro y espero que se quede todo el mundo y se viva un ambiente como los de antaño», sonríe. No es para menos, pues mañana visita Avilés el líder Ikasa Madrid, que supera en tan solo cinco puntos al Toscaf Atlética.

Ejemplo para los pequeños

En la grada estarán como siempre los jóvenes jugadores y jugadoras del colegio Quirinal, que no se pierden un partido y saltan a la cancha en los descansos. «Al principio los animábamos a ir, pero la verdad es que en el colegio se ha creado una gran afición y es un gusto ver cómo niños que cuando empezaron con nosotros no sabían lo que era el balonmano, hoy continúan jugando en el Bosco-Atlética y arrastran a sus padres, que ya se han enganchado, a ver al prime requipo. Ese debe ser uno de los objetivos», explica, orgulloso.

En cuanto a la falta de apoyos, Bedia recuerda «el ejemplo que pongo siempre. Cuando nosotros subimos a División de Honor también lo hicieron el San Antonio, el Ademar y el Ciudad Real. Estos equipos llegaron a ser campeones de Europa y el Villa de Avilés acabó desapareciendo. No se por qué, pero parece que en esta ciudad no se apoya lo suficiente a los equipos para que alguno consiga llegar a la máxima categoría». Por eso, para Bedia es tan importante la labor de Fundavi. «Me consta que no cesan en su empeño de llamar a todas las puertas posibles, para ayudar precisamente a eso, a que alguno de los clubes que componen la Fundación alcancen la élite. Ojalá se consiga».

Su relación con el Toscaf ha aumentado significativamente esta temporada al estar de ayudante con el segundo equipo, pues los Puig, Dani Rubio, Adrián, Braulio o Iñaki están teniendo bastantes minutos en categoría nacional. «Las lesiones han ayudado a ello, pero la verdad es que se trata de una generación y entre los dos equipos están teniendo muchas experiencias que les ayudarán en el futuro».

Un futuro que pinta bien para el balonmano avilesino si «seguimos trabajando como lo estamos haciendo en el Quirinal o en el Bosco. Cuanto más niños, más posibilidades habrá de generar jugadores como Abel Serdio, Costoya o Adrián». Pero, además, Bedia mira por todo el deporte en el Quirinal. «Tenemos equipos de fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol, y si se amplían las instalaciones, como así está aprobado en los presupuestos, intentaremos meter alguno más, porque tenemos a más de 100 críos haciendo deporte en el 'cole'». A eso se le llama, sin duda, trabajar por y para el deporte de forma altruista.