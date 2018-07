«Es un reto ilusionante jugar en una de las mejores competiciones del mundo»

Álex Costoya (Avilés, 1993) nos recibe en una céntrica cafetería de la ciudad. «¿Puedo decir que he estado contigo?», le pregunta un niño nada más verle. «Puedes decir lo que quieras. Que nos estuvimos comiendo unas gominolas», le responde con su habitual sonrisa. A un paso de partir hacia Francia para iniciar una nueva etapa, la principal promesa del balonmano asturiano le dedica una hora de conversación a LA VOZ DE AVILÉS para hablar de todo. Pero siempre desde la humildad, la cabeza amueblada y los pies en la tierra.

-Continúa la fuga de talentos. Usted también abandona España para progresar en el balonmano.

-He de decir que la Liga Asobal está trabajando bien y se puede decir que se está recuperando. Se practica muy buen balonmano y hay equipos que lo están haciendo bien en Europa, como nosotros con el Ademar. Pero está claro que económicamente se encuentra todavía muy lejos de las grandes competiciones como la francesa, en la que voy a jugar esta próxima temporada.

-Será su primera experiencia en el extranjero. ¿Le ha dado vértigo en algún momento?

-Está claro que va a ser un gran cambio porque más o menos siempre he jugado cerca de casa. Primero, en Anaitasuna y, después en León, donde estaba a un paso. Pero, bueno, me ha llegado la oportunidad del Chambéry Savoie y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar la competición. Me han acogido muy bien, es todo muy profesional y estoy seguro de que estaré bien. Lógicamente, podré venir menos a casa, pero el deporte es así.

-¿Jugar en Francia será positivo de cara a convertirse en un fijo en la Selección Española?

-No lo sé. No tomé la decisión pensando en eso. No soy de marcarme grandes objetivos porque eso puede generar desilusiones o fracasos. Mi única ambición es mejorar día a día como jugador y disfrutar de un deporte tan bonito como el balonmano. Siempre he pensado así y con esa filosofía me ha ido bien. Juanfersa, Anaitasuna, Ademar, el Mundial, ahora el Chambéry... Lo mejor es centrarse en mejorar y lo demás irá llegando si tiene que llegar.

-¿Ha hablado con Jordi Ribera, el seleccionador nacional? ¿Le ha recomendado que se vaya fuera?

-La verdad es que no. He hablado con varios entrenadores que me han recomendado irme, no sólo por las condiciones económicas o deportivas, sino por vivir la experiencia. Pero ninguno de ellos ha sido Jordi. Somos muchos los jugadores seleccionables y no puede estar pendiente de cada caso al detalle.

-¿Cómo logra un jugador avilesino convertirse en uno de los mejores de España?

-Con mucho trabajo, con dedicación y con la ayuda de la familia. Yo vivía en El Pozón. Mis padres no me podían acercar todos los días al Santo Ángel y empecé a jugar en el Corvera porque podía ir andando hasta el polideportivo. Estuve allí hasta los diecisiete años. Y luego me llamó el Juanfersa. Siendo juvenil ya debuté con el primer equipo y hasta hoy. Se juntaron varias cosas. El esfuerzo en cada entrenamiento y la constancia, mis padres yendo a los partidos, llevándome a Gijón, apoyándome en los momentos malos... Y después que hubiese un club en Asturias en Asobal, que eso te da mucha visibilidad.

-Una visibilidad que ahora se ha perdido.

-Desgraciadamente, sí. Primero nos quedamos sin equipo en Asobal y ahora tampoco en la B. Fue una pena lo del Grupo Covadonga porque lo ideal es que esa plaza recayera en la Atlética. Y no lo digo porque sea un equipo de Avilés. Ya sea de Gijón, de Oviedo o de cualquier parte de Asturias, siempre que uno consiga sacar la cabeza, al menos en la B, será positivo para el balonmano asturiano. Cuando yo estaba en el Juanfersa, los mejores jugadores de Asturias querían jugar allí. Están ahí los casos de Adrián y Abel, que ahora lo están haciendo muy bien en Valladolid.

«Es todo muy profesional»

-¿Cómo surgió la oportunidad de fichar por el Chambéry?

-Creo que llevaban bastante tiempo siguiéndome y a partir de enero comenzaron los contactos porque en Francia se empieza antes que en España a planificar la próxima temporada. Me ofrecieron un buen contrato hasta 2020, un piso... Es todo muy profesional y pienso que debía dar el paso. Coincidiré con otro español, Niko Mindegía, y estoy muy ilusionado.

-¿Tendrá la oportunidad de luchar por jugar la Champions?

-Es difícil. En Francia las tres primeras posiciones están siendo últimamente para el PSG, Nantes, Montpellier... Pero será un reto estar en la parte alta de la tabla, jugar en pabellones llenos cada fin de semana...

-¿Aprecia falta de apoyos al balonmano en Asturias y en España?

-Está claro. Los ayuntamientos invierten mucho en deporte, pero solo en uno. Cada vez que algún Ayuntamiento de Asturias ha apostado por el balonmano el proyecto ha salido adelante. Y ya no sólo en balonmano. Hay muchos deportes y parece que sólo hay dinero para uno. Debería repartirse mejor.