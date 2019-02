BALONMANO Silverio vuelve a vestirse de corto Silverio volverá a vestir la elástica del Toscaf Atlética. / OMAR ANTUÑA El polivalente jugador castrillonense lleva dos meses entrenando con el equipo de Juan Muñiz, que podrá contar con su experiencia y versatilidad A punto de cumplir los 34 y cinco años después de retirarse, ficha por el Toscaf NACHO GUTIÉRREZ Miércoles, 20 febrero 2019, 00:33

Uno de los jugadores más versátiles que ha dado la cantera del balonmano avilesino, retirado hace una década, vuelve a vestirse de corto para «echar una mano» al equipo que siente como propio, el Toscaf Atlética Avilesina. David López Silverio (Piedras Blancas, 22-2-1985) se ha puesto en forma durante los últimos meses y formará parte de la plantilla, al menos, hasta final de temporada. Un buen fichaje para Juan Muñiz, tan necesitado como está de efectivos, sobre todo si se trata de un jugador que aportará su polivalencia y su experiencia.

Un regreso que sorprende porque nadie lo podía sospechar fuera del entorno más cercano del equipo cafetero: «Me retiré hace cinco años porque fui padre y necesitaba abrir un paréntesis, pero nunca me desvinculé del balonmano. He visto al equipo jugar estos años en varias ocasiones y entrené equipos del Bosco», en cuya cantera se formó Silverio antes de dar el salto a la Atlética, en la que permaneció once años antes de aparcar la actividad».

El retorno al balonmano activo de Silverio no fue premeditado: «El gusanillo estaba ahí, pero decidimos matarlo entrenando un día a la semana con el equipo, por afición, para quitarnos el óxido». Habla en plural porque en esas presencias estaba acompañado por Avelino Solís y con el paso de las semanas de uno se pasó a dos días... hasta que «Juan habló conmigo y me comentó la posibilidad de volver a jugar». Reconoce que la oferta le hizo 'tilín' porque el roce con los compañeros hace mucho. Además, «reconozco que físicamente me he encontrado mejor de lo que esperaba y que puedo coger el ritmo de competición para ayudar en lo que me pida el mister».

«Menos de portero he jugado de todo y espero ayudar al equipo en lo que me pida el mister»

Tras comentarlo en casa, recibió el beneplácito para vestirse de corto cuando está a dos días de cumplir los 34. Con la ficha tramitada y físicamente bien, puede debutar el sábado en el partido ante el Iplacea si el entrenador cuenta con él».

En este retorno vivirá una experiencia curiosa, será compañero de jugadores a los que dirigió en el Bosco: Dani Rubio, Pulido, Puig, Miguel Jaime, Iñaqui y los porteros Braulio y Adrián. «Dicen que les voy a quitar minutos, pero me han recibido bien, saben que tienen que respetarme», dice con ironía.

También se reencontrará con René, Aitor, Víctor Tejerina y Veleda, «son los únicos que siguen desde que lo dejé». Con ellos espera disputar la fase de ascenso esta temporada, cinco años después de participar como pieza fundamental en el retorno del Toscaf a Primera División tras la renuncia del club a la categoría por motivos económicos. Con Silverio, Juan Muñiz abre el abanico de rotaciones con un jugador universal que lo mismo vale para un roto que un descosido: «Menos de portero he jugado de todo. Lo importante es ayudar al equipo a cumplir un sueño».