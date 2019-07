«Hay que soñar en grande y ojalá podamos luchar por el ascenso» A pesar de su juventud, Silvino logró el MVP del último partido de la fase de ascenso. / OMAR ANTUÑA Silvino Suárez se exprime en verano para seguir creciendo junto al Toscaf Atlética«El entrenador decidirá si tengo más o menos minutos que el año pasado, pero yo trabajaré para ofrecer mi mejor versión cada entreno» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 26 julio 2019, 00:38

Silvino Suárez fue una de las revelaciones del Cafés Toscaf Atlética Avilesina la pasada temporada. A pesar de ser todavía juvenil, el avilesino se ganó a pulso la confianza de Juan Muñiz y, primero como especialista defensivo jugando de avanzado, y después destapándose en la fase de ascenso, demostró que se había ganado un sitio por derecho en el primer equipo, algo que se confirmó el miércoles cuando el club confirmó su renovación.

«La verdad es que la temporada pasada no me esperaba jugar tantos minutos. El primer partido que fui convocado no jugué nada y poco a poco Juan fue confiando en mí hasta darme muchas oportunidades», recuerda el joven jugador. Silvino fue alternando ambos equipos hasta que «nos quedamos fuera de la lucha por el Campeonato de Asturias con el juvenil, que ya me centré lógicamente en el primer equipo, donde agradezco que me trataran como uno más».

Resuelto tanto en la cancha como fuera de ella, Silvino se muestra ilusionado de cara a la próxima temporada, la cual comenzará como uno más de la plantilla dentro de un equipo que seguirá siendo muy joven. «Juan será el que decida si tengo más o menos minutos. Mi objetivo será entrenar a tope cada día y estar disponible para ayudar al equipo cuando haga falta. Habrá partidos en los que tenga que salir en defensa y otros en ataque».

Para potenciar las virtudes ofensivas que demostró en la fase, dentro de un último partido en el que «estuve muy metido y me salió muy bien», Silvino está yendo al gimnasio al igual que el resto de sus compañeros, dentro de un plan específico trazado por el preparador físico del equipo, Pablo Landa. «En mi caso soy muy flaco, tenía que mejorar y estoy haciendo bastante trabajo de pierna. En la fase se vio la fortaleza física de los rivales y tenemos que mejorar».

Silvino, que comparte sesiones físicas con su amigo y compañero de selección Iker Bilbao, nuevo fichaje del equipo para el próximo curso y al que define como «un gran lanzador», asegura que «hay que soñar en grande y ojalá podamos volver a luchar por el ascenso. El año pasado nadie contaba con nosotros y este año creo que todo el mundo estará más pendiente».