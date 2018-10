«En Suecia lo hice bien y espero aprovechar esta nueva ocasión»

Abel Serdio, exjugador del Juanfersa Gijón y actualmente en la Liga Asobal con el Valladolid, se muestra feliz por su debut del pasado miércoles con la Selección Española absoluta en Suecia, donde anotó un gol y aprovechó los minutos que le concedió el seleccionador Jordi Ribera. El decimoctavo asturiano que juega con 'Los Hispanos' se prepara para el partido de mañana en Pucela contra Noruega.

El pivote asturiano hizo hincapié ayer en rueda de prensa que «estoy contento por estar aquí y por la oportunidad que me brinda Jordi Ribera. Vengo a Valladolid con confianza tras el partido en Suecia, que, pese ser el primero, creo que lo hice bien». De cara al compromiso de mañana, el avilesino subrayó que «ahora jugaré ante mi afición e intentaré hacerlo lo mejor posible».

En cuanto a su debut, Abel, que espera ver a su familia y amigos en el partido, reconoció que «antes del calentamiento estaba nervioso, pero salté a la pista y me relajé. Mis compañeros me animaron y me dijeron que hiciera lo que sé hacer. Me encontré bastante cómodo defendiendo en el centro».

Por su parte, el gijonés Raúl Entrerríos, capitán de la Selección, comentó que «el equipo está bien y no parece que haya problemas en que la mayor parte de los jugadores jueguen fuera de España». Entrerríos, junto a Costoya y Abel, son los tres asturianos que se participan con España en el torneo EHF Euro Cup.