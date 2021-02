«Sin tantas bajas, hubiéramos logrado antes nuestros dos objetivos» Cristina Cabeza Entrenadora del Liberbank Gijón«Con la tranquilidad de tener todo hecho y si recuperamos a alguna de las lesionadas de larga duración, se pueden mejorar las cosas» La técnica del Liberbank Gijón, durante un encuentro. / E. C. J. L. C. GIJÓN. Martes, 23 febrero 2021, 02:15

Cristina Cabeza (Madrid, 1977) tiene un mensaje claro. Si el Liberbank Gijón no hubiese sufrido tantas lesiones durante la temporada, se hubiesen alcanzado mucho antes los objetivos fijados: la clasificación para la Copa de la Reina y, ahora, para el 'play off' por el título, que supone también la permanencia. Pero, en cualquier caso, la técnica del conjunto gijonés confía en que, con la tranquilidad de tener todo hecho y la posible recuperación de alguna de sus jugadoras lesionadas de larga duración, se podrán aun mejorar las cosas.

-¿Se ha sufrido en exceso para conseguir el segundo gran objetivo de la temporada?

-No tanto como parece, pero ya estamos acostumbradas a ello desde que empezó la temporada por culpa de las lesiones. El partido del sábado fue una buena muestra de ello.

-¿Temió por la victoria en este decisivo partido?

-En ningún momento. Ellas apretaron porque se jugaban mucho. La tarjera roja y la mixta a Aida nos hicieron daño, pero supimos superar esa situación y con la renta que cogimos lo logramos. Estamos un paso por encima de Tenerife. Quedó claro.

-¿A qué aspira ahora su equipo, mermado con tantas lesiones?

-Aspiramos a ser competitivas en cada partido. Contra el Elche este sábado será complicado ya que vamos con lo puesto. Si recuperamos a alguna de las lesionadas de larga duración y con la tranquilidad de que todo está hecho se pueden mejorar las cosas.

-Marizza arriesgó demasiado tras jugar en Sagunto con un rotura de fibras y el sábado contra La Salud, también. Se queda sin una posición tan importante como la de central...

-Sí arriesgó, pero como lo hizo también María Palomo, María González y Aida, que en la segunda parte lideró al equipo desde una posición que no es habitual en ella. Elisa está preparada para jugar en esa posición.

-¿Confía en que la pivote Sabri Fiore puede llegar para paliar esas numerosas bajas?

-No sé cuando lo hará, pero espero que sea pronto, porque todo lo que sea sumar será positivo.

-¿Alterará la preparación del equipo el posible aplazamiento de la Copa de la Reina?

-De momento no tenemos confirmación de que se aplaza. Es una posibilidad, pero, como no es una realidad, aún no va a alterar la planificación.

-¿Hubiese firmado en septiembre lo que ha conseguido hasta el momento el equipo con tantas circunstancias adversas?

-No, pero, si hubiese sabido que íbamos a tener tantas bajas, pues sí lo firmaría. De haber contado con todas las jugadoras estaríamos más arriba en la clasificación y hubiésemos alcanzado antes el 'play off', que también significa la permanencia. Pero los objetivos cambiaron con tanta lesión, por lo que estoy muy contenta.