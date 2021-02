«La temporada va muy bien, pero soy autocrítico y siempre quiero mejorar» El zurdo Samu Pérez está haciendo olvidar a Murias como una de las claves del gran momento del Toscaf Atlética, colíder junto al poderoso Oviedo Samu Pérez ejecuta un lanzamiento en suspensión ante uno de sus exequipos del grupo, el Balonmano Soria, en La Magdalena. / OMAR ANTUÑA SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 12 febrero 2021, 02:10

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina tuvo en verano la difícil misión de sustituir en el extremo diestro a Cristian Murias, zurdo gijonés que se había ganado ser uno de los referentes asturianos de la demarcación gracias a su gran lanzamiento y despliegue físico. Había llegado a La Magdalena desde categoría regional y acabó firmando por un equipo prácticamente profesional como el Unión Financiera Base Oviedo.

Dicen que no hay mal que por bien no venga y al Toscaf se le puso a tiro un canterano del Bosco, el avilesino Samu Pérez, que decidía volver a casa por motivos de estudio después de varias temporadas fuera en equipos como el Santoña en División de Honor Plata o el Soria. Y Samu, que tenía la difícil misión de hacer olvidar a su predecesor, está superando todas las expectativas.

«A nivel goleador es cierto que estoy firmando mis mejores números a estas alturas de la temporada -75 goles en 15 partidos, una media de 5 por encuentro- y me encuentro muy cómodo dentro del equipo y el sistema de juego, pero soy una persona autocrítica, queda mucha temporada por delante y siempre quiero mejorar», sostiene el extremo.

Samu llegaba al Toscaf acostumbrado a pelear por la zona alta de la tabla en Primera Nacional y, aunque era «optimista», no esperaba encontrarse a estas alturas del curso «peleando de 'tú a tú' contra un equipo como el Oviedo, que en verano se reforzó con jugadores muy importantes». ¿El secreto? «Que sabía que venía a un grupo muy unido y que llevaba mucho tiempo jugando junto. Al final tener un buen vestuario y una cohesión es fundamental y nosotros la tenemos. Eso se refleja en los resultados».

Y todo ello a pesar de un confinamiento de 21 días que cortó absolutamente el ritmo del equipo antes de Navidad, dejando a jugadores por el camino como Víctor Tejerina. «Fue un palo importante. Nos pilló poco antes del partido contra Soria y pienso que nos afectó bastante. Sufrimos esa derrota y bueno, a partir de ahí hubo alguna semana en la que no pudimos contar con varios jugadores y al final si no eres número el ritmo y el nivel de los entrenamientos baja y es imposible que no se note el fin de semana. Hemos ido sobreviviendo y lo único que pedimos es que no nos vuelva a ocurrir».

De cara al final de la temporada, la receta es clara: «Debemos ir partido a partido, pero está claro que no debemos confiarnos ante los equipos que están en la zona baja de la tabla porque aquí nadie regala nada y cualquiera te puede dar un susto». Samu tampoco se fía de los derbis. «Lo vimos en la primera vuelta, son partidos muy exigentes».