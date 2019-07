BALONMANO El Toscaf abrirá la campaña en Santander Gerardo González y Pablo Tedders se estrechan la mano. / T. A. El conjunto avilesino incorpora a Pablo Tedders procedente del juvenil del Bosco tras superar una lesión SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 3 julio 2019, 00:27

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina conoció ayer de forma oficial el calendario de la próxima temporada en Primera Nacional, que para el conjunto que dirige Juan Muñiz comenzará el fin de semana del 21-22 de septiembre en Santander frente al recién ascendido desde segunda Lafuente Pereda.

Los avilesinos debutarán en casa, en el fortín de La Magdalena, una semana después, el sábado 28 de septiembre frente a nada más y nada menos que el Santoña, uno de los equipos más fuertes del grupo que viene de descender desde División de Honor Plata. Los derbis también llegarán pronto para el conjunto cafetero.

En la jornada 5, el Toscaf Atlética se desplazará a Gijón para jugar frente al Grupo IMQ y, a la semana siguiente, el DKV Gijón visitará La Magdalena. El primer duelo frente al Liberbank Oviedo tendrá lugar también en La Magdalena, el 9 de noviembre en la jornada 9. Así pues, un inicio bastante duro para los de Juan Muñiz, que deberán mostrar su mejor versión desde el principio para intentar volver a estar arriba. Los partidos de vuelta tendrán lugar, respectivamente, el 16 de febrero en La Magdalena, el 23 en Gijón y el 8 de marzo en Oviedo. La temporada regular concluirá el 3 de mayo, cuando el Toscaf visitará al Delicias vallisoletano.

En el plano meramente deportivo, el club anunció ayer la incorporación del extremo zurdo Pablo Tedders, a quien una lesión no le permitió disputar la última temporada con el juvenil del Bosco. Con este fichaje, Cristian Murias contará por primera vez desde su llegada al Toscaf con un extremo zurdo puro como recambio, algo que no ocurría desde que coincidieron en plantilla Edu Conlledo y Jorge Mántaras.

En cuanto a las tres dudas que existen en lo que respecta a las renovaciones, todo hace indicar que Silverio colgará definitivamente la camiseta y René y Veleda todavía no han tomado una decisión definitiva. El gijonés está pendiente de una lesión en el cuello y el castrillonense de aspectos laborales. Juan Muñiz desea la continuidad de ambos. No en vano, Dani Veleda lleva dos temporadas siendo el auténtico pilar defensivo del equipo, que notó mucho su última lesión.