BALONMANO El Toscaf afronta dos finales por la fase de ascenso El conjunto avilesino necesita ganar los dos partidos y esperar fallos para colarse entre los dos primeros clasificados SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 26 abril 2019, 00:43

Ha llegado la hora de la verdad para el Cafés Toscaf Atlética Avilesina, que afronta las últimas dos jornadas ligueras con opciones de clasificarse, diecisiete años después, para una fase de ascenso a División de Honor Plata. La empresa es complicada y el conjunto avilesino no depende de sí mismo, pero en deporte todo es posible y los cafeteros lucharán hasta el último aliento por un sueño.

El primero de los dos escollos será mañana el Santagadea Sanse, conjunto madrileño que esta temporada está rindiendo a un nivel inferior al esperado. Concretamente, el Sanse es décimo dentro de una Liga de dieciséis equipos, con 22 puntos, ya sin nada en juego ni por arriba ni por abajo. El choque tendrá lugar, como siempre, a partir de las 18 horas en La Magdalena. En cuanto a sus rivales directos, el Pinto visita a un Delicias que tampoco se juega nada esta temporada, por lo que sorprendería un tropiezo de los madrileños, que se colocarían con 44 puntos, los mismos que el Toscaf, pero con un partido menos.

Y es que el Pinto disputará el jueves 2 el derbi de la capital frente al Ikasa Madrid, actual líder del grupo B de Primera Nacional y que este fin de semana tiene un partido bastante asequible ante el Autocares Sanalón Ciudad de Salamanca. El partido clave para el Toscaf se disputará en Burgos, donde el San Pablo Universidad recibe al Soria, que está empatado a puntos con los avilesinos y también tiene opciones de disputar la fase de ascenso. Lo mejor para los de Juan Muñiz sería claramente una victoria soriana. En el duelo a disputar entre Ikasa y Pinto, el Toscaf irá con el líder.

El menú de la última jornada será el siguiente. El Toscaf Atlética visita al Safa Metlife, un equipo que ya no se juega nada este curso pero que en su cancha es muy potente y ha venido disputando la fase de ascenso los últimos años. Sorprendemente, esta temporada ha dado un paso atrás, pero el Toscaf tuvo que exprimirse al máximo para ganar en La Magdalena y, teniendo en cuenta que los también madrileños Pinto e Ikasa luchan por la fase, no parece que el Safa se vaya a dejar ir.

Más fácil lo tiene el citado Pinto, que recibe a un Ademar B que en La Magdalena demostró que cuando vienen mal dadas se deja ir, y más en este tramo de la temporada en el que no se juega nada. El Ikasa visita al Arroyo, el Soria a un Jesmon Leganés que quizá se está jugando el descneso, y el Burgos al Iplacea, conjunto que ya no se juega nada pero que en su cancha ha 'matado' a varios gigantes este curso. Las cuentas salen a duras penas, pero ilusión y hambre no le va a faltar al Toscaf.