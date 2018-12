BALONMANO El Toscaf Atlética disputa su último partido del año en casa frente al filial del Valladolid NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 8 diciembre 2018, 01:30

El Toscaf Atlética Avilesina disputa desde las 18 horas el que será su último partido del año en su cancha del polideportivo de La Magdalena, en el que medirá sus fuerzas con el filial del Valladolid, el Delicias. Con los dos siguientes compromisos que restan en diciembre a domicilio, los aficionados del conjunto avilesino están llamados para volver a ser el motor de los jugadores avilesinos tras dos compromisos de infarto con el Burgos y el Grupo.

Juan Muñiz espera que como en ellos, su equipo se apunte el triunfo, pero no con el mismo sufrimiento: «Tampoco vamos a esperar que sea un partido fácil, el Delicias es un filial y por tanto está formado por gente muy joven que te puede meter en un problema a poco que te relajes». El filial del Valladolid viene de perder 19-22 ante el del Ademar y ocupa la decimosegunda posición con siete puntos, fruto de sus tres victorias y un empate.

El técnico del Toscaf ha pasado página después de sufrir la primera derrota del ejercicio, el sábado en Madrid ante el ahora líder Ikasa: «Alguna vez había que perder y no pasa nada porque todos vamos a caer en algún partido más». El Ikasa podría hacerlo hoy mismo en su visita al Safa, otro de los equipos con credenciales para pelear por las dos primeras posiciones

La diferencia en el marcador, once goles, no hace más mella en el equipo avilesino: «Fue una mezcla de varios factores. Ellos estuvieron muy eficaces, nosotros fallamos lo que no está escrito desde seis metros, y después tampoco hay que solapar las bajas que teníamos. Dentro de lo que cabe no fue un mal partido, pero cometimos muchos errores y jugamos con demasiada precipitación».

Recuperar a Juan Amorín

A nivel de efectivos, Muñiz sigue sin poder contar con René, Pelayo, Jaime, Adrián Carvalho, Pulido, a los que se une Neymar, lesionado el sábado en Madrid. La esperanza pasa por recuperar a Juan Amorín tras su ausencia el sábado pasado, aunque ayer era duda tras entrenarse con aparente normalidad a principios de semana. Pablo también ha vuelto a los entrenamientos y podría reaparecer. El pivote Veleda, ausente en la mayoría de partidos fuera, será de la partida para su importante trabajo defensivo y aportar en ataque al no estar disponible René.

Este último partido en casa dará paso a dos desplazamientos seguidos de gran dificultad para el Toscaf, a León para medirse al Ademar Universidad y a Madrid para hacer lo propio con el Sanse. Enero se abrirá en La Magdalena el sábado día 12 con otro plato fuerte, la visita del Safa madrileño.