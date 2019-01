El Toscaf Atlética estrena el año y cierra la primera vuelta frente al difícil Safa Jaime, que ha sufrido un retroceso en su recuperación, en el Toscaf-Safa de la pasada campaña en La Magdalena. / MARIETA «Tenemos que disfrutar el momento porque no es lo normal», subraya Juan Muñiz ante la visita del equipo madrileño NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 12 enero 2019, 00:33

Tras el largo parón de dos semanas vuelven las emociones al polideportivo de La Magdalena, que esta tarde, en el horario acostumbrado de las seis, el Toscaf Atlética cierra la primera vuelta del campeonato con un partido de los buenos. El Safa, equipo madrileño que estos últimos años es un fijo en la puja de la fase de ascenso, pondrá a prueba la solidez del conjunto cafetero en su feudo. Un Toscaf que vuelve a registrar más bajas de la cuenta en su plantilla, con 17 jugadores disponibles, de los que cuatro son porteros.

Aunque el Sagrada Familia no parece tener el mismo potencial, situado como está en la sexta posición a siete puntos del Toscaf, Juan Muñiz no se fía un pelo de su rival: «El año pasado estaba en una situación muy parecida y acabó metiéndose en la fase de ascenso. Tiene prácticamente la misma plantilla y tengo muy claro que no es un partido fácil, si ves los resultados han perdido varios partidos de un gol, lo contrario que nosotros, por eso están algo rezagados, pero no los descarto para nada».

Además venimos del parón navideño y siempre es una incógnita».

No se olvida el técnico atlético de lo sucedido al final de la pasada campaña, cuando «nos dieron un baño» en el partido que enfrentó al Toscaf con el Safa en La Magdalena. Claro que no eran las mismas circunstancias: «Fue en la recta final de la temporada cuando nosotros ya estábamos muertos y ellos lanzados».

A ese nivel de efectivos, las noticias no son las mejores, como viene sucediendo todas las semanas. Hay más bajas de lo deseable, las de

Diego Canal, con una enfermedad estomacal, René, que lleva semanas fuera de combate, Veleda con el tabique nasal roto por un golpe recibido en el encuentro ante el Ademar de León, y Jaime, que ha frenado su puesta a punto al resentirse de su operación de ligamentos. Además, Puig tiene fuertes dolores en el hombro que limitan su capacidad de lanzamiento.

Pese a esas ausencias, Muñiz tiene argumentos en su equipo para la última cita de la primera vuelta: «El equipo por encima de lo previsto y hay que disfrutar el momento. Que seamos líderes no es lo normal y la presión debe ser la justa sin renunciar a nada».

La afición tiene ganas de ver al Toscaf en La Magdalena, en el que, precisamente, fue el Safa el último en asaltar un fortín inexpugnable en el presente campeonato: «La afición nos ha llevado en volandas y aliento es fundamental para los jugadores».