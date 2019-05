El Toscaf Atlética se juega la fase de ascenso en una tarde de transistores Coke y Gerardo González se estrechan la mano. / AAA El conjunto avilesino pugna por una plaza con Soria y Burgos en una emocionante última jornada que se disputa con horario unificado SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 4 mayo 2019, 00:39

La última jornada del grupo B de Primera Nacional no se ha podido presentar más emocionante. Con sólo el título y una plaza en la fase de ascenso decididos, queda en juego la segunda y también el descenso, con hasta seis equipos implicados, tres para cada lucha, entre ellos el Toscaf Atlética.

El conjunto avilesino, que ahora mismo es segundo, se jugará estar en la fase de ascenso junto a Soria y San Pablo Universidad de Burgos. Todos los encuentros tendrán lugar a las 19 horas, pues la Federación ha decidido, por lógica, unificar los horarios, y en el horizonte se encuentran varias posibilidades y carambolas, algo imposible de prever a principios de curso.

Los tres equipos arrancan la jornada con 46 puntos, por lo que, si los tres ganan, empatan o pierden, jugaría la fase el Toscaf. Si el conjunto avilesino cae frente al Safa y Soria y Burgos empatan o ganan, los de Juan Muñiz se quedarían fuera. Y si el Toscaf gana y el Burgos también, pero Soria no lo consigue, el empate a puntos entre avilesinos y burgaleses favorecería al San Pablo, pues el Toscaf, para superar al Burgos, necesita el triple empate. Cabe recordar que el Burgos visita al Iplacea, un equipo que no se juega nada pero que ha 'matado' a varios gigantes esta temporada, y el Soria recibe a un Jesmon Leganés que se juega la salvación pero que es muy inferior al conjunto soriano.

En definitiva, una última jornada de locura, no apta para cardíacos, que tendrá a partir de las siete pegados al móvil o al ordenador a los avilesinos aficionados al balonmano. Mientras, el Toscaf quiere huir de euforias, extramotivaciones y cábalas y se centra únicamente en salir a ganar el partido, que «ante Safa será muy difícil», reconoce el técnico Juan Muñiz. No en vano, «cuando en verano salió el calendario dije que ojalá no nos tocara jugarnos algo en la última jornada en la cancha de Safa», sonríe.

El preparador avilesino está tranquilo y quiere transmitir esa sensación a sus jugadores, aunque no oculta que «la semana ha sido diferente, porque está claro lo que hay en juego». Aun así, Juan insiste en que «tenemos que pensar sólamente en jugar el partido. Es un partido más y la mente tiene que estar puesta en trabajar en la cancha y en disfrutar del balonmano, como venimos haciendo toda la temporada».

Así, «cuando acabe el partido veremos si hemos ganado, empatado o perdido y cómo ha quedado la tabla. La temporada que ha realizado el equipo es espectacular, era impensable llegar aquí con estas opciones teniendo en cuenta todo lo que hemos sufrido a lo largo del curso y sólo puedo felicitar a mis jugadores por el trabajo hecho».

El técnico avilesino mantendrá para esta tarde las bajas habituales de Juan, Pelayo, Jaime y Diego Canal, pues «no tiene sentido arriesgar a gente que lleva un mes sin jugar para que se puedan volver a romper. Vamos a ir con lo que tenemos a intentar realizar un buen partido», más allá de las bajas que pueda tener o no Safa, porque «no nos importa. Pensamos en nosotros».