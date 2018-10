El Toscaf Atlética quiere alcanzar su mejor nivel ante el Valladolid Mon, en la foto lanzando a portería en un entrenamiento, es una de las bajas para hoy. / PATRICIA BREGÓN El equipo avilesino recibe en La Magdalena a un rival que todavía no ha ganado pero al que siempre le cuesta superar SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 13 octubre 2018, 01:18

Partido de los llamados trampa el que le espera esta tarde al Cafés Toscaf Atlética Avilesina, a partir de las 18 horas en el polideportivo de La Magdalena. El conjunto avilesino, que todavía no ha perdido a pesar de no haber alcanzado su mejor nivel, se mide a un Universidad de Valladolid que todavía no sabe lo que es puntuar este curso. Sin embargo, el preparador local, Juan Muñiz no se fía para nada de los pucelanos, pues, como recuerda, «es un equipo que nunca se nos ha dado bien y siempre nos complican las cosas. Si no estamos acertados en los lanzamientos nos costará llevarlos el triunfo».

Ese está siendo precisamente el principal déficit del conjunto avilesino en este arranque liguero: la puntería. A pesar de que con victorias todo se trabaja mejor y es más sencillo mejorar, el Toscaf debe mejorar su porcentaje de acierto si quiere seguir arriba toda la temporada. Para el encuentro de esta tarde, Juan Muñiz tiene las bajas seguras de los pivotes René y Mon, mientras que Diego Canal y Juan serán duda hasta última hora.

Podrá ser de la partida el guardameta Pelayo, que no pudo jugar en Arroyo, y este fin de semana los jugadores recién salidos de juveniles podrán completar su participación con el Viajes Turyva Atlética de Segunda Nacional, que tras un fin de semana de descanso comenzará a competir mañana domingo, a las 12 horas frente al Grupo Astur, también en el polideportivo de La Magdalena. De este modo, los que no tengan minutos o hayan tenido pocos, podrán continuar progresando y creciendo como jugadores. Sin duda, una de las novedades más interesantes del club esta temporada.

También en Primera Nacional, el Procoaf Gijón, después de sufrir en Vigo contra el Lavadores la primera derrota de la temporada, recibe este sábado al Chapela de Vigo (20 horas, Palacio de Deportes), en partido de la cuarta jornada del grupo A de Primera División. El entrenador Ángel Gulín tiene las bajas de Devyn y Gabri, mientras que Basante es duda.

El Grupo recibe al Burgos

Por su parte, el Grupo Covadonga, tras vencer en La Robla el pasado sábado, se enfrenta en casa al San Pablo de Burgos (20 horas, Braulio García). Chechu Villaldea, entrenador de los grupistas, no podrá contar en este encuentro con el lesionado Pablo Cuervo. Sobre el rival, el técnico destaca que se trata de «uno de los mejores equipos de la categoría» e intuye que será complicado superarles a pesar de actuar como locales.

Mientras, el Unión Financiera Base Oviedo visita mañana al Coia (12.30, Pabellón Municipal), equipo vigués con el que comparte el liderato. El técnico Falo Méndez recupera a Rubén, pero sigue sin poder contar una jornada más con Chaco.