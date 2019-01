El Toscaf Atlética recupera efectivos ante la visita del 'gallito' Safa El Toscaf quiere ver llena la grada de La Magdalena. / AAA El equipo de Juan Muñiz regresa el sábado a la competición liguera para disputar uno de los encuentros más difíciles de la temporada S. MENOR AVILÉS. Jueves, 10 enero 2019, 00:25

El calendario no ha querido dar respiro al Cafés Toscaf Atlética Avilesina, que, recién finalizado el parón navideño, deberá enfrentarse en La Magdalena (sábado, 18 horas) a todo un 'gallito' de la categoría como el Safa madrileño. Juan Muñiz pedía a gritos el descanso para recuperar jugadores y en parte sus plegarias han sido escuchadas, pues, salvo Veleda, a quien le quedan entre dos y tres meses de recuperación después de fracturarse por segunda vez la nariz, y René, que no está al ciento por ciento, el resto de jugadores progresan adecuadamente de sus respectivos problemas.

Aunque «varios de ellos tienen golpes, como Puig, que, con una sobrecarga en el hombro, de momento no está pudiendo lanzar, limitándose a defender», Jaime ya está casi recuperado de su lesión de rodilla, de la que recayó parcialmente en el encuentro frente al grupo, y otros como el meta Pelayo podrán ser de la partida después de varias semanas.

El preparador avilesino, Juan Muñiz, reconoce que «después de las vacaciones no es el mejor momento para recibir al Safa, pero el calendario es así y no podemos darle más vueltas». El experimentado técnico local habla maravillas del conjunto madrileño, que «mantiene a los mejores jugadores de la pasada temporada y ya hace un año fueron de menos a más para acabar jugando la fase. Son un equipo que ataca muy bien y si queremos ganar no nos podemos ir a 26-27 goles en contra. Tenemos que defender muy bien». El técnico espera un polideportivo lleno, porque «los jugadores lo agradecen» y un equipo «que se deje la piel».