BALONMANO El Toscaf se despide de La Magdalena con victoria y pone un ojo en Burgos Costoya intenta driblar a dos jugadores del Sanse. / OMAR ANTUÑA El conjunto avilesino superó con claridad al Santagadea Sanse y mete presión ante la disputa hoy del Burgos-Soria SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 28 abril 2019, 01:44

El Cafés Toscaf Avilesina cumplió con su cometido en el último partido en casa de la temporada -a priori- y derrotó con claridad a un Santagadea Sport Sanse (29-22) que no dio su brazo a torcer hasta mediada la segunda parte, a pesar de no jugarse más que el honor en estas últimas jornadas ligueras. En esta lucha 'in extremis' por la fase de ascenso, a los avilesinos sólo les queda ganar y esperar y eso fue lo que hicieron ayer en un polideportivo de La Magdalena que despidió entre aplausos a los suyos.

El choque comenzó muy entretenido. Los ataques superaban a las defensas y los dos equipos apostaban por un juego dinámico y con ritmo que siempre finalizaba en lanzamientos, convirtiendo a los guardametas en protagonistas. Aunque el Toscaf mandaba en el marcador, la sensación era que, en cuanto bajasen el pistón ofensivo, podían tener problemas.

El primero que quiso reforzar la parecela defensiva fue Juan Muñiz, que introdujo en la cancha a Silvino para apostar por una defensa 5-1. El cambio dio resultado y el Toscaf logró una renta de cuatro goles. Sin embargo, un bloqueo ofensivo local, impulsado por las rotaciones, dio alas a los madrileños, que fueron remontando el marcador para irse al descanso con empate (14-14). Quedaba tela que cortar.

La salida a cancha de los avilesinos tras el intermedio fue fulgurante. Juan Muñiz devolvió a la pista al siete inicial y los Aitor, Murias, Cuevas, Víctor, Puig y un Monchu especialmente activo espolearon el ataque local, poniendo a los cinco minutos un 19-16 en el electrónico que daba tranquilidad al equipo y a la grada.

Tras Coke y Braulio tuvo su oportunidad en la portería Braulio, que firmó una exhibición de paradas de todo tipo. Con el paso de los minutos el Sanse se fue dando por vencido y, con el marcador muy favorable, Juan Muñiz volvió a dar entrada a los menos habituales, que estuvieron más acertados que en la primera parte. El Pinto sufrió mucho ayer para ganar en Valladolid y hoy a las 12 tendrá lugar un Burgos-Soria clave en las aspiraciones de los avilesinos. En cualquier caso, la temporada está siendo espectacular.