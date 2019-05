El Toscaf prepara una fiesta del balonmano La Magdalena registrará un lleno absoluto el próximo fin de semana merced a la fase de ascenso. / OMAR ANTUÑA Se espera un lleno total en La Magdalena, que tiene capacidad para 836 espectadores, y no se descarta colocar una pantalla fuera para los que no consigan entrada La Atlética ha puesto a la venta abonos a 20 euros para los tres partidos, con preferencia para los socios SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 9 mayo 2019, 00:25

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina prepara una fiesta del balonmano para el próximo fin de semana, cuando La Magdalena acogerá por primera vez una fase de ascenso a División de Honor Plata de balonmano masculino. Serán tres días de espectáculo, tanto dentro como fuera de la cancha, y el club avilesino se va a volcar en la organización, en coordinación con el Ayuntamiento y la Fundación Deportiva Municipal.

Dando preferencia a lo deportivo, la Atlética se decantó por elegir como sede el polideportivo en el que el Toscaf juega sus partidos. Un auténtico fortín que ha sido clave en los resultados una temporada más. El hándicap, sin embargo, es bastante claro: la instalación sólo puede acoger 836 espectadores, una cifra que a buen seguro se alcanzará, teniendo en cuenta las asistencias de todo el curso. Por ello, el club puso en marcha ayer una política de acceso al recinto que cabe explicar con detalle.

Desde ayer, los socios tienen acceso a la compra de abonos para las tres jornadas de competición a un precio de veinte euros. Sólo si quedasen localidades libres, se venderían pases de jornada a un precio de 10 euros en taquilla. Cada abono constará de una entrada general y tres pulseras, cada una de ellas identificada con una jornada, que deberá ir puesta en la muñeca de cada asistente. Sin esa pulsera no se podrá acceder a la grada.

El club habilitará una zona de animación sub16 en la zona izquierda de la grada, con entrada gratuita. Los menores que quieran asistir a una zona diferente a esta tendrán que adquirir un abono. Además, no se admitirá el pase de favor federativo para el acceso a la grada y los abonos no serán numerados.

Los socios de la Atletica Avilesina, que deben estar al corriente de pago para acceder a la compra del abono-, tendrán hasta el viernes para adquirir su pase, en horario de 18 a 20 horas en la sede del club. La entidad ha puesto un límite de cinco abonos para socios individuales y siete para socios familiares.

A partir del lunes día 13 y hasta el jueves, el público general podrá adquirir sus abonos en los establecimientos Cresport y Viajes Turyva, en horario comercial hasta agotar localidades. En caso de haber abonos disponibles, se pondrán a la venta el viernes 17 en la taquilla del polideportivo.

Reunión en el Ayuntamiento

Gerardo González, presidente de la Atlética, está convencido de que se llenará La Magdalena, e incluso lamenta que «hay gente que se va a quedar fuera y desde mañana -por hoy- comenzaré a hablar con Lolo Solís y Ana Hevia, que tienen mucha experiencia en este tipo de eventos, para ver cómo podemos mejorar el dispositivo. Estaría bien colocar al lado del polideportivo una pantalla para que los que viajen y no tengan entrada puedan seguir el partido. Veremos».

Toda la fase de ascenso será retransmitida en streaming y se espera que acudan medios de comunicación desde Galicia, Barcelona y Valencia. En ese sentido, «Radio Sarriá narrará el partido en directo», adelanta el presidente blanquiazul. Gerardo espera «muchas peticiones de entradas por parte de los tres equipos, pues me consta que de Valencia va a venir por lo menos un autobús y no quiero pensar desde Galicia, pero no podremos darles muchas por motivos obvios. Lo primero son nuestros socios y lógicamente queremos más gente local que visitante».

Del mismo modo, hay que contar con el apartado de invitaciones y autoridades, que siempre se llevan un pellizco significativo del aforo, como ocurre en todas las competiciones, independientemente del deporte en cuestión. La presentación oficial del evento tendrá lugar la próxima semana en el Ayuntamiento, y entre los servicios que se añadirán a La Magdalena, estará disponible una sala de prensa. «Queremos facilitar el trabajo de los medios y que todo el mundo que se acerque al polideportivo esté cómodo», sostiene.

En lo deportivo, el Toscaf Atlética ya ha comenzado a preparar la fase de ascenso con las baja segura de Jaime, y las más que probables de Juan, Pelayo y Diego Canal. Sólo René y Monchu tienen opciones de ser de la partida, pues desde la plantilla se estima que es absurdo que alguno de los lesionados fuerce en exceso, corriendo el riesgo de sufrir una lesión más grave.