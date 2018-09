El Toscaf no puede con el Procoaf Un ataque del Toscaf Atlética, ayer en La Magdalena frente al Procoaf. / MARIETA N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:47

Las circunstancias mandan y el último partido de pretemporada del Toscaf Atlética se saldó con una derrota ante el Procoaf Jovellanos Gijón (25-30) pero sobre todo con un gran malestar en el seno del equipo avilesino. Su entrenador, Juan Muñiz, echó en falta a varios jugadores, Aitor, Juan, Coke y Veleda, a los que en el transcurso del partido se unió Adrián Cuevas.

Todos ellos por lesiones musculares que el técnico achaca a la carencia de medios para entrenar al no poder utilizar La Magdalena en la primera quincena y entrenarse en Los Canapés: «Dicen que es una obsesión mía, pero si no podemos hacer trabajo de fuerza porque en Los Canapés no hay gimnasio y el de La Magdalena lo cierran en agosto, pasan estas cosas, todas las lesiones son musculares y el origen es esa falta de trabajo que provoca roturas musculares».

Juan Muñiz estaba muy molesto por esas circunstancias que ayer motivaron las ausencias de pesos muy pesados en el equipo y se dejó notar en un partido que ganó el Procoaf en el tramo final cuando las fuerzas locales estaban muy mermadas. «Estoy muy contento con la gente que ha jugado, con los más jóvenes y con la portería también. El Jovellanos solo ha podido despegarse avanzado el segundo tiempo porque hemos competido bien hasta que nos aguantaron las fuerzas».

Con esa lectura se queda el técnico del Toscaf que vio a su mermada tropa plantar cara al Procoaf, llegando el descanso con igualdad en el marcador, 13-13. El Toscaf aguantó en la salida del segundo tiempo hasta que rebasado el cuarto de hora del mismo los pupilos de Juan Muñiz se atascaron fruto del cansancio, lo que abrió el camino del triunfo a un equipo que será rival en el campeonato y al que los cafeteros ganaron con partido muy serio en la semifinal de la Copa Principado.

Con el lastre de lesiones musculares que arrastran varios jugadores, el Toscaf no disputará más partidos amistosos a la espera de llegar al inicio de liga, fijado para el próximo sábado día 22, con todos los jugadores disponibles.