BALONMANO El Toscaf sigue estirando sus recursos Aitor, el hombre gol del Toscaf Atlética. / MARIETA Tras su gran victoria en Salamanca y de nuevo líder, Juan Muñiz sigue en precario y cita al juvenil del Bosco, Silvino, para recibir al Arroyo N. GUTIÉRREZ Sábado, 2 febrero 2019, 00:23

Los argumentos que aderezan la semanal reseña al partido de turno del Toscaf Atlética Avilesina se mantienen con el mismo punto de partido: la situación precaria del equipo con sus cinco bajas y la necesidad de estirar los recursos para mantener la ilusión por el pulso de las primeras posiciones. El que afronta desde las 18 horas de este sábado invernal medirá al conjunto cafetero con los vallisoletanos del Arroyo, de pronóstico local pero con matices puestos por el entrenador del Toscaf para que nadie se fíe de las apariencias.

«Es un equipo con jugadores muy expertos, veteranos que han llegado a la máxima categoría. Si no estamos metidos pueden meternos en un problema porque tienen calidad para ganar a cualquiera». Muñiz no se lo toma a broma y advierte que «la situación de las bajas no mejora y eso nos sigue obligando a un esfuerzo extra porque en determinadas posiciones no tenemos mucha rotación».

La del pivote, con Veleda y René aún en la enfermería, es una de ellas y la otra la primera línea, en la que el entrenador del Toscaf ha decidido echar mano de la cantera citando al juvenil del Bosco, Silvino, un espigado lateral izquierdo que «puede ayudarnos tanto en ataque como en defensa, necesitamos un poco de aire en ese puesto».

Con cinco equipos en la zona alta «el margen de error es mínimo», dice el técnico avilesino

Y es que Diego Canal continúa sin poder entrenarse por una hernia de hiato, mientras Jaime está en ese proceso de regreso a las canchas retrasado hace unas semanas por unas molestias en la rodilla operada de rotura del ligamento cruzado anterior. El lateral avilesino ha entrenado estos últimos días con más intensidad y hará una prueba este mismo sábado para valorar si entra en la convocatoria, que mantiene a tres porteros con Pelayo ausente en la quinta baja repetida estas últimas jornadas.

El tramo de competición que queda por delante promete ser apasionante con cinco equipos en un pañuelo, separados del primero que es el Toscaf al quinto que marca el Soria por solo cuatro puntos: «Hace dos semanas perdimos con el Pinto en casa y la siguiente cayó el Ikasa en Soria. Habrá más tropiezos porque la igualdad es grande, pero si queremos estar arriba al final el margen de error que tenemos es pequeño».

Muñiz y sus pupilos esperan que La Magdalena registre el ambiente habitual y vuelva a ser el fortín del Toscaf Atlética para la contienda ante el Arroyo de Valladolid en la que hay que ganar o ganar.