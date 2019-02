Carlos Ruesga, el único español que ha ganado tres ligas consecutivas en tres países Carlos Ruesga con las camisetas del Weszprem, Barcelona y Sporting de Portugal. / E. C. El central asturiano cumple su tercera campaña en el Sporting de Portugal, con quién ha renovado hasta 2022 JOSÉ LUIS CALLEJA Miércoles, 13 febrero 2019, 03:06

Carlos Ruesga (Gijón, 1985) ha hecho historia en el balonmano. El gijonés es el único jugador español que ha conquistado tres títulos de Liga en tres países distintos de forma consecutiva. El central forjado en el Corazón de María lo logró primero en Hungría con el Veszprem. Posteriormente la conquistó en España con el Barcelona y a continuación la obtuvo en el país vecino, con el Sporting de Portugal, club que ha resurgido desde su llegada. Con el conjunto luso está batiendo actualmente todos los récords. Y es que con sus goles, el 'siete' lisboeta se hizo con la competición doméstica después de dieciseis años en blanco, sin olvidar el triplete en la temporada de su debut tras ganar también con los blanquiverdes la Copa Challenge. En la presente campaña, el Sporting consiguió un logró sin precedentes al ser el primer equipo portugués que es capaz de pasar a la segunda fase de la Champions.

De los tres campeonatos ligueros seguidos en tres competiciones diferentes que cuenta en su historial el asturiano, oro con España en el Mundial de 2013 en Barcelona y bronce en el Europeo de Dinamarca en 2014, se queda con el conseguido en Hungría con el Vezsprem, «porque ser el primero y también por el estreno en una liga extranjera con jugadores de gran nivel». Asimismo, la que logró con el Barcelona tiene para él un valor especial, «porque para mí fue cumplir un sueño vestirme de azulgrana, era algo que guardaba desde niño». Pero la gran sorpresa en su ya dilatada carrera deportiva, que inició con 16 años en la segunda categoría nacional con el Grupo para hacerse profesional en el Portland San Antonio en 2005, ha sido la conquista de la Liga portuguesa con el Sporting, «Se ganó otra vez después de más de tres lustros y he disfrutado mucho, en una primera temporada en Lisboa en la que hicimos el triplete». Con relación a su llegada al país vecino, el gijonés confiesa que después de su etapa en el Palau Blaugrana tuvo ofertas de varios equipos de mucho nivel y «fue arriesgada la apuesta de venirme aquí, pero no me arrepiento, porque llevo tres años y he renovado por otros tres». Su nueva etapa en el conjunto lisboeta no ha podido ser más fructífera. «Todos los años hemos logrado títulos y esta temporada alcanzamos un éxito sin precedentes al ser la primera vez que un equipo portugués supera la fase previa de la Liga de Campeones».

Ruesga, con más de tres lustros al máximo nivel, echa la vista atrás y reconoce que «soy un privilegiado por haber jugado en grandes clubes de balonmano». Además, siempre se ha metido la afición en el bolsillo y resultó ser el jugador más querido por la afición en todas las ciudad por las que ha pasado. «En Pamplona hay una gran afición, León es la ciudad que tiene la mejor afición del mundo, Vezsprem lo vive al máximo, Barcelona fue un anhelo que tuve desde siempre y en Lisboa estoy viviendo algo increíble», resume.

El exgrupista tiene numerosas distinciones y récords. Cuenta en su haber con 500 goles en competiciones europeas, pero quizá es dueño de una marca que pocos jugadores atesoran. Marcó nada menos que 18 goles en un partido de la Recopa cuando militaba en el Portland San Antonio contra el Bern Muri suizo, en la temporada 2009-2010. Para él fue algo inolvidable, «porque aparte del número de goles recuerdo que estaban en la grada mi novia Nadia y algunos de mis mejores amigos».

Carlos Ruesga estará ligado al Sporting de Lisboa hasta 2022, pero ni mucho menos cree que se retirará en dicha fecha: «Estoy en un gran momento de forma y no sé si abandonaré luego el balonmano en España o en Asturias». De todas maneras, no se pone coto y desliza que le gustaría seguir vinculado al Sporting tras su retirada. «El Sporting es club con una enorme dimensión en el que me gustaría trabajar en un futuro».