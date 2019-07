«Estoy valorando seriamente la retirada» Guillermo Barbón posa para LA VOZ en la puerta del Toso Muñiz, con Las Vegas detrás. / MARIETA Tras cuatro años en Francia, el corverano ha regresado a España y baraja la opción de jugar en Primera Nacional o de colgar la camisetaGuillermo Barbón Jugador profesional de balonmano SANTY MENOR LAS VEGAS. Domingo, 28 julio 2019, 01:42

A sus 35 años, el final de la carrera de uno de los mejores jugadores de balonmano de la comarca avilesina aparece cada vez más cerca. Después de cuatro exitosos años en Francia, donde defendió los colores del Thuir y el Saintes, Guillermo Barbón está de vuelta en España. Afincado en Logroño, baraja dos opciones: aceptar alguna de las ofertas que tiene de Primera Nacional o colgar la camiseta y centrarse en su futuro laboral.

-¿Cuál será el próximo destino de Guillermo Barbón?

-Pues no lo sé. Es el primer verano que tardo tanto en tomar una decisión. Después de cuatro años en Francia tenía ganas de volver a España y la idea es vivir en Logroño, donde tengo un piso con mi pareja, que es de allí. Me ha llegado alguna oferta interesante de Primera Nacional, pero de momento no tengo tomada la decisión. La idea de colgar la camiseta y centrarme en mi futuro laboral es algo que me ronda cada vez más la cabeza.

«Me alegra mucho el momento que vive la Atlética y el buen nivel de Abel, Adrián y Costoya»

-¿No se ve de nuevo en Asturias?

-Me gustaría, sería el mejor cierre a mi carrera, pero, como digo, tengo casa en Logroño y mi futuro pasa por allí. Aquí vengo cada vez que puedo, como ahora. Tengo a mi familia, a mis amigos y me encanta la 'tierrina', pero me es imposible jugar aquí. De lo que sí me alegro es del buen momento que vive la Atlética, con gente como Chus -Corao- y Juanín -Muñiz-, que se merecen que las cosas vayan bien.

-¿Cómo vivió la fase de ascenso?

-Bueno, me puse muy contento. Llevaban varios años peleando por estar ahí y lo consiguieron con un equipo muy joven. Ojalá este año les siga yendo así de bien porque Asturias merece tener un conjunto como mínimo en la élite y Avilés tiene que aprovechar que Gijón y Oviedo están ahora mismo en la misma categoría.

-Seguro que le han hecho miles de veces esta pregunta, pero ¿pudo haber llegado a más en el mundo del balonmano?

-La verdad es que no. Estoy muy contento con la carrera que he tenido. Es cierto que fui a la Selección Española Juvenil y, cuando te ves tan cerca de la absoluta, sueñas con ello, pero, al final, yo era extremo, sabía hacer bien determinadas cosas y la realidad es que siempre tenía dos, tres o cuatro por encima de mí en mi mejor momento. Víctor Tomás, por ejemplo. Mi momento cumbre, por así decirlo, fue rozar la Copa del Rey con el Toledo, y creo que no tenía nivel para llegar más arriba.

-Una lección de sinceridad...

-Hay que ser realista. Yo me vacié, trabajé mucho, di todo lo que tenía y llegué a Asobal. A partir de los 30 cambiaron las prioridades y también busqué entrenar equipos a la vez que jugaba, formarme para el futuro... Lo que sí es cierto es que tuve mala suerte a nivel económico con los conjuntos que fui eligiendo. En lo deportivo las lesiones siempre me respetaron, pero en mi mejor momento jugué en equipos que no cumplieron con los pagos.

-¿Cómo ve el balonmano español en estos momentos?

-Bueno, si lo comparamos con los años de crisis mejor, pero lo cierto es que hemos vuelto hasta donde estábamos más o menos hace quince años. Es verdad que vuelve a haber más dinero, pero los problemas siguen siendo los mismos. Es muy difícil ser profesional. No hay más que ver que los mejores jugadores de nuestro país juegan en el Barcelona o en el extranjero. Muchos de ellos en Francia.

-Donde usted estuvo cuatro años...

-Sí, una experiencia inolvidable. Al principio me costó por el idioma y las nuevas costumbres, pero en los dos clubes estuve muy a gusto, me trataron con mucho respeto y en el Saintes querían que me quedara, pero tomé la decisión de irme porque ya era hora de volver a casa. Acabé muy bien la temporada y con 35 años es importante dejar un buen sabor de boca a la gente que te trató bien y te apoyó siempre.

-Abel, Adrián, Costoya... Cómo está la cantera avilesina.

-Me alegré mucho por el fichaje de Abel por el Barcelona y por su internacionalidad. Adrián es igual de bueno que él, pero está en una posición complicada, con un tal Raúl delante. Y con Álex estuve hablando cuando se fue a Francia. Está en un gran equipo y les deseo lo mejor.