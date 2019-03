Yaiza, récord de precocidad en La Curtidora Yaiza Martínez, con su tío y padrino Abraham Albarrán en el polideportivo de Los Canapés. / LVA Su buen papel en Vitoria le ha supuesto ser convocada para el doble compromiso de este fin de semana en tierras madrileñas La cadete, sobrina y ahijada de Abraham Albarrán, debutó con el primer equipo a sus catorce años SANTY MENOR Domingo, 3 marzo 2019, 02:41

A sus 14 años, Yaiza Martínez ha batido todos los récords de precocidad de la historia de La Curtidora, debutando el pasado fin de semana con el primer equipo pese a ser todavía cadete. Habitual de la selección asturiana en las categorías inferiores, y en las miras de la selección española cadete desde esta temporada, su ascenso al primer equipo ha sido celebrado sobremanera por su tío y padrino, que no es otro que el futbolista y entrenador avilesino Abraham Albarrán.

«Hasta los dos años se crió prácticamente conmigo y ver cómo está creciendo en el voleibol me enorgullece mucho», explica el actual jugador del Mosconia. Tras probar deportes como la natación o la gimnasia rítmica, Yaiza se decantó por el voleibol a los ocho años en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en El Pozón, siguiendo los pasos de su madre, Nazareth, que jugó en La Curtidora hasta juveniles.

Su altura, 1,75 metros con catorce años, la ha convertido en una de las centrales con más futuro de Asturias, de tal manera que Dani Berrio le dio el testigo el pasado fin de semana para que debutase con el primer equipo. Las bajas le dieron la oportunidad de ser titular y la joven jugadora cadete disputó todo el partido ante el colista, ayudando a sus compañeras a una victoria por 0-3. «Lógicamente se nota la diferencia de jugar con el equipo cadete al senior, sobre todo en el físico de las rivales, pero me encontré bastante cómoda», reconoce.

Su buen papel en Vitoria ha hecho que, de entrenar un día a la semana con el primer equipo, participe en todos los ensayos, hasta el punto de repetir convocatoria esta semana y encontrarse en Madrid para disputar dos partidos entre hoy y mañana. «Estar en el primer equipo es un paso muy importante para mí que me motiva a entrenar más duro si cabe».

Así las cosas y conociendo la filosofía de La Curtidora, todo hace indicar que la avilesina formará parte del primer equipo el próximo curso, pues, aunque alguna de sus compañeras cadetes están meditando dejar a un lado el voleibol el próximo curso, Yaiza se encuentra más que motiva. «Yo voy a continuar seguro», confirma. Además de sus buenas maneras en la cancha, Yaiza, que estudia 3º de la ESO en Nuestra Señora del Buen Consejo, es también muy constante con los libros, por lo que su futuro se presenta muy alentador.

Su tío Abraham recuerda que «antes de irme fuera a jugar -el avilesino militó en el Caja Segovia de División de Honor de fútbol sala- la iba a apuntar a tenis, pero me fui y al final acabó en voleibol. Creo que no ha salido mal el cambio», sonríe. El futbolista reconoce que «no la he venido a ver mucho jugar porque no me gusta ver partidos de categorías inferiores. No me gustan las cosas que dicen los padres desde la grada y prefiero no ver los partidos, pero si empieza a jugar con continuidad en el primer equipo vendré seguro».

Yaiza y Abraham no son los únicos Albarrán que practican deporte con éxito. Daniel, el hermano de Yaiza, juega en las categorías inferiores de Los Campos, y sus primos Andrea y Mario Trigo, que llevan el Albarrán de segundo apellido, también llevan años cosechando muy buenos resultados regionales tanto en triatlón como en natación, respectivamente.

En el caso de su sobrina y ahijada, Abraham lo atribuye a que «desde pequeña ha estado haciendo deporte en la calle, por lo que a pesar de su altura es muy coordinada». El jugador recuerda que «venía conmigo a los maratones de fútbol sala», a lo que la madre de Yaiza, Nazareth, añade que «también acudía a los viajes a verlo tanto en el Avilés como en el Caudal. Zamora, Tenerife, Madrid...». A Yaiza le gustaba el fútbol de pequeña, pero «entonces no había tanta oferta como ahora» y se decantó por el voleibol.

De cara al futuro, la realidad dice que si Yaiza se quiere dedicar al voleibol deberá emigrar, como les tocó hacer a Paula García, hoy en el Sant Cugat, y María Schlegel, en Italia. «Si sigue con esta progresión y lo tiene claro, la ayudaré en lo que pueda para que cumpla su sueño», concluye Abraham.