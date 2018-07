Alicia y Lucía González ponen acento asturiano al Europeo Alicia y Lucía González. / NOSTI Las corredoras de Viella tomarán parte en la carrera élite que se disputará en Glasgow este domingo MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:23

Las ciclistas Alicia y Lucía González, hermanas y naturales de Viella (Lugones), son dos de las deportistas elegidas para representar a España en el Campeonato de Europa élite de carretera, BTT XCO, Pista y BMX. Las asturianas, adscritas a la categoría de carretera, competirán únicamente en ruta, lo que las llevará a rodar este próximo domingo en un circuito semiurbano de 130 kilómetros en la ciudad escocesa de Glasgow.

Para el Campeonato, que se celebrará del 2 al 12 de agosto, Alicia era una integrante casi segura, mientras que Lucía se unió a última hora debido a la baja de una de las seleccionadas de inicio.

«No me esperaba ir al Europeo, de hecho era una de las suplentes, pero una compañera definitivamente no se encontró bien y me llamaron a mí. Corrí el Giro de Italia en el mes de julio e hice un parón para afrontar el último tramo de temporada; no esperaba formar parte de la selección pero voy con la intención de hacerlo lo mejor posible», explica Lucía, que espera que su hermana «remate un gran trabajo».

Alicia, por su parte, sí esperaba esta oportunidad después de una temporada en la que las cosas le están yendo «bastante bien» y en la que se ha apuntado «varios podios internacionales».

«Empecé el año bien y tras el Campeonato de España, en el que quedé tercera en contrarreloj y quinta en prueba de línea, he estado descansando y entrenando bien en altura, en Andorra. Las carreras me tocan en agosto, así que creo que llego bastante bien de forma», explicó la propia ciclista.

Respecto a la prueba, que tendrá lugar el domingo 5 de agosto, las seis integrantes de la selección trabajarán en equipo para lograr una gran clasificación individual que deje buen sabor de boca al grupo. «Será un circuito bastante llano, con un par de repechos pero urbano casi en su totalidad», describe Alicia. La pequeña de las González, que es graduada en Biotecnología, tiene claro que la clave de la competición va a estar en «correr delante y hacerlo juntas», ya que las españolas tendrán que estar «atentas a la posibilidad de que haya fugas» durante todo el recorrido.

«Probablemente la carrera acabe en sprint, no se sabe qué va a ocurrir, pero hay bastantes posibilidades de que ocurra eso. Intentaremos lograr el mejor puesto posible y tener presencia en carrera», concluyó la internacional asturiana.

En categoría masculina también habrá representación asturiana con la presencia del gijonés Iván Cortina, que parte entre los favoritos para estar en el podio.