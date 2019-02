Los asturianos de Contador Carlos Barredo, Yago Segovia y Edu Pérez-Landaluce, durante la presentación en Oliva. / KOMETA C. T. La Fundación del de Pinto dio a conocer sus equipos para 2019 con la presencia de Carlos Barredo, Yago Segovia y Pérez-Landaluce HUGO VELASCO Martes, 5 febrero 2019, 00:10

Las instalaciones del Oliva Nova Beach & Golf Resort de Valencia fueron ayer el escenario de la puesta de largo del séptimo proyecto de la Fundación Alberto Contador en el pelotón ciclista. Y lo hizo con una propuesta ilusionante para la proyección de jóvenes promesas del pedal.

Con la presencia del propio Contador y el italiano Ivan Basso, mánager de la escuadra continental, se dieron a conocer los tres equipos del Kometa Cycling Team -júnior, sub 23 y continental- que competirán en las pruebas nacionales más relevantes de sus respectivas categorías, así como en citas internacionales.

Dentro de la estructura sub 23, la cual estará dirigida por el exciclista Rafa Díaz Justo, el exciclista gijonés Carlos Barredo se encargará de la preparación física de los catorce corredores que la componen. Entre ellos, los ovetenses Edu Pérez-Landaluce, actual campeón de Asturias de la categoría y que vuelve cuatro años después a la estructura del corredor de Pinto tras competir la temporada pasada en el equipo vasco del Baqué Ideus BH Team; y Yago Segovia, quien a sus diecinueve años da un gran paso en su carrera deportiva tras formarse en el Team Kuota-Construcciones Paulino, el cual le dio la oportunidad el año pasado de competir en sub 23.

El primero de los corredores ovetenses en hacer su debut esta temporada será Pérez-Landaluce, quien afrontará los días 16 y 17 de este mes la vigésima edición del Memorial Manuel Sanroma Valencia en Almagro. A partir de ahí, su calendario aún está por definir, aunque es muy probable que se centre en la Copa de España, el gran objetivo de la estructura sub 23 del Kometa Cycling Team, que se iniciará el 24 de febrero en el Circuito del Guadín en Don Benito.

Por su parte, Yago Segovia no tiene aún definido su estreno, el cual se espera para finales de este mes. En su primer año bajo la estructura de la Fundación Contador, el ciclista asturiano contempla un calendario compuesto en su inicio con algunas pruebas de la Copa de España para, a continuación, pasar a vueltas por etapas.