Una avalancha para el Tour que reclama Bernal Imagen de televisión de la carretera, anegada por el agua y el granizo. / EFE El granizo y un desprendimiento de tierra obligan a neutralizar la etapa del Iseran, dominada por el colombiano, nuevo líder J. GÓMEZ PEÑA TIGNES. Sábado, 27 julio 2019, 00:11

Ni Aníbal, el conquistador cartaginés, se atrevió con el Iseran. Para cruzar a Italia con su pelotón de elefantes eligió otra montaña menos salvaje, Mont Cenis. El Iseran es indomable, como la naturaleza. La emisora interna del Tour difundió la alarma: «Mensaje importante. La carretera está cubierta por una granizada. Queda mucho granizo aún. No está practicable. La etapa queda neutralizada inmediatamente. Además, hay una avalancha de tierra». Stop.

Cuando el Tour se emocionaba con la galopada de Egan Bernal por los bucles de este puerto de 2.770 metros de altitud, el cielo tejió una tormenta en el descenso, en Val d'Isere, a unos 25 kilómetros de la meta en Tignes. Las cámaras del Tour apagaron la carrera y se colocaron a rueda de un quitanieves que, apresurado, trataba de limpiar la carretera, convertida de repente en una pista de esquí. La granizada rescató el invierno y arrastró por la ladera del monte una ola de barro y tierra que cegó el asfalto del Tour por el que iba a pasar la carrera.

Los jueces de la Unión Ciclista Internacional (UCI) neutralizaron la etapa en su mejor momento. Y decidieron dar por buenos los tiempos en la cima del Iseran y dejar la jornada sin ganador. Por el Iseran pasó primero Bernal -cogió 8 segundos de bonificación-, con un minuto sobre Thomas, Kruijwijk, Buchmann, Landa y Urán. Y con dos minutos sobre Alaplilippe, líder destronado. El maillot amarillo es ya de Bernal, el portento de 22 años. Él es la otra avalancha de este Tour. Le saca 48 segundos a Alaphilippe y 1 minuto y 16 segundos a Thomas. Tras la retirada de Pinot y el hundimiento de Quintana, Landa es sexto, a 4.30 de Bernal, lejos del podio. Los tiempos tuvieron que obtenerse con los aparatos GPS, ya que el cronómetro oficial estaba en la meta.

El reglamento de la UCI para casos así deja abierta todas las opciones. Según el artículo 2.2.029, los jueces pueden neutralizar la etapa, pararla para dar más tarde una nueva salida, considerarla como no disputada o buscar un recorrido alternativo. No dudaron. La pararon. Y detuvieron el cronómetro en el Iseran. Bernal ni ganó la etapa ni cobró la bonificaciones de la meta de Tignes Pero recogió un consuelo de oro: el liderato. Lo merece. Hasta ese momento era el dueño de la jornada. Voló por encima de Kruijswijk, Buchmann y Landa, que no pudieron soportarle el ritmo. Falta solo una etapa de montaña, la que finaliza en Val Thorens, otro puerto alto que beneficia a Bernal.

Por la avalancha y el corte de carretera, los ciclistas se refugiaron en los coches de sus equipos. Se cambiaron de ropa. Comieron. Tenían que llegar hasta Tignes porque la mayoría dormían allí. Bernal, encima, debía subir al podio. Llegó tarde. Emocionado. Su madre, Flor, le rodeó con un abrazo lento, tierno. Profundo. Sin palabras. El nuevo líder, ojos rojos y brillantes, no sabía ni qué decir. «No me lo puedo creer...». Le costaba hablar. No hace tanto, en casa viendo las retransmisiones del Tour, su padre, Germán, le repetía: «Verás cuando tu estés allí». Egan Bernal ha conseguido ese imposible. Acaricia la victoria final en su segunda Grande Boucle.

Bernal había pasado solo el Iseran, con 5 segundos sobre el fugado Yates, un minuto sobre el grupo de Thomas y Landa, y dos sobre el retorcido Alaphlippe. Ahí se acabó. El resto de la etapa quedó enterrada en una avalacha y quizá privó al Tour de sus veinte mejores kilómetros. «Parar una jornada así es una decepción, pero había que hacerlo», sentenció Christiam Prudhomme, patrón de la carrera.