Bernal deja media Giro sentenciado y gran estreno del equipo de Contador

J. GÓMEZ PEÑA Domingo, 23 de mayo 2021, 01:38 Comenta Compartir

La cima del Zoncolan tiene forma de anfiteatro. Aparece primero Lorenzo, que se apellida Fortunato. Apenas 59 kilos. Lleva el maillot del Eolo, el equipo de Alberto Contador. Un alumno del madrileño. Fortunato, más que fortuna, ha tenido fuerza y coraje para jugársela desde abajo y ganar la etapa entre los fugados. El foco lo ve: entra emocionado, llorando. «Nunca lo hubiera imaginado», repite entre risas y llanto. A unos segundos viene Tratnik. Chilla roto mientras da la última pedalada tras subir haciendo eses las rampas más crueles, borracho de esfuerzo. Así es el Zoncolan.

Y al fondo, tras el velo gris, se mueve una figura rosa, de piel de bronce y dientes blancos que muerden el aliento. Es Egan Bernal, el líder, más líder aún, que acaba de rematar al renacido Simon Yates, que ha alejado al resto y que ha doblado el cuello a Evenepoel. El Zoncolan, por su ladera más humana y en apenas tres kilómetros verticales, eligió a Bernal para este Giro y designó a Yates, que le cedió 11 segundos, como su rival. A 39 segundos llegaron Caruso y Ciccone, unos metros por delante de Buchmann, Martin y Carthy. Vlasov, con la mandíbula desencajada, perdió más de un minuto. Y Evenepoel, minuto y medio. El joven belga ya no ganara su primer Giro.

Bernal le saca en la general 1 minuto y 33 segundos a Yates, que parece ir a más, como si hubiera aprendido la lección de su hundimiento ante Froome en 2018. El tercero en la tabla es Caruso, a 1.51. A dos minutos está Vlasov. A más de dos, Carthy y Buchmann. Ciccone, a tres. Y Evenepoel se acerca a los cuatro minutos de demora. Abrigado ya, Bernal pedía calma con el temple de un viejo rey. «No necesito atacar en cada etapa. He seguido a Yates y luego he acelerado para dejarle. He hecho una buena carrera y les saco a mis rivales una buena distancia», resumió.