Bruyneel, ex director de Lance Armstrong, suspendido de por vida COLPISA MADRID. Viernes, 26 octubre 2018, 00:33

Johan Bruyneel, ex director del equipo US Postal de Lance Armstrong tras una carrera ligada a la ONCE, fue suspendido de por vida del mundo del ciclismo ayer por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Bruyneel, de 54 años, era el mánager del equipo en el que Armstrong ganó sus siete Tours de Francia seguidos, de 1999 a 2005, y que le fueron arrebatados años más tarde, tras destaparse el mayor escándalo de dopaje de la historia del ciclismo. «Quiero subrayar que reconozco y acepto plenamente que se cometieron muchos errores en el pasado», escribió el belga Bruyneel después de que el TAS, con sede en Suiza, tomara su decisión. «Hay muchas cosas que ojalá pudiera haber hecho diferente, y hay una serie de acciones que lamento profundamente. El periodo en el que viví, como ciclista y luego como director de equipo, era muy diferente al de hoy», añadió. Esta decisión es la culminación de un caso abierto en 2012, cuando la Agencia Antidopaje de EE UU (USADA) acusó a Bruyneel como parte de la investigación sobre Armstrong.