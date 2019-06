CICLISMO I GIRO Carapaz, de Asturias al cielo Carapaz manteado por sus compañeros del Movistar. / EFE El ecuatoriano, que ganó con gran autoridad las dos últimas ediciones de la ronda asturiana, se apunta su primera 'grande' en Italia J. G. PEÑA Lunes, 3 junio 2019, 00:58

La Arena de Verona recibe a los gladiadores del Giro. En el albero no hay sangre, pero sí lágrimas. Llora Richard Carapaz, que dobla emocionado la cabeza, que se encoge como un niño feliz aferrado a su sueño, que es ya el primer ecuatoriano que gana el Giro de Italia, por delante de Vincenzo Nibali y Primoz Roglic. Llora Chad Haga, estadounidense y pianista, que ha sido el más rápido en la contrarreloj que cerraba la carrera. Hace tres años, un vehículo ciego le arrolló cerca de Calpe junto a varios de sus compañeros de equipo. Se acuerda de eso y del sonido del helicóptero que le llevó a la UCI del hospital de Alicante. La Vuelta Asturias sirvió como impulso para un corredor que salió del anónimato en las montañas del Principado. No llora, en cambio, Mikel Landa. Y podría. Por ocho segundos, lo que dura un suspiro de rabia, ha perdido la tercera plaza del podio ante Roglic, el premio que merecía por su entrega a Carapaz y por su renuncia a la gloria personal. En 2017 no subió al podio del Tour por un segundo. Landa sigue sin ocupar su sitio.

Los números del Giro llenaban las pantallas del anfiteatro de Verona. Haga cubrió los 16 kilómetros en 22 minutos y 7 segundos. Batió por cuatro segundos al favorito, Campenaerts. Pello Bilbao, otro paso adelante, terminó séptimo. Cada vez es más completo. Nibali, noveno, le sacó 3 segundos a Roglic. Y el esloveno, que ha terminado el Giro con el agua al cuello, aventajó a Landa en poco más de medio minuto. Poco. Pero suficiente para apartar al alavés del cajón por 8 segundos. Carapaz, que se dejó 1 minuto y 12 segundos, sufrió más de lo previsto, aunque tenía margen de sobra. Por 1 minuto y 5 segundos sobre Nibali, este Giro es suyo.

El ciclismo sigue siendo un deporte sencillo. Para crearlo basta con un chaval, una bicicleta roñosa y una montaña como desafío. Esa es la esencia. A la familia de Richard Carapaz le robaron la única bicicleta que tenían. El padre, que compaginaba el trabajo en la granja con la recogida de chatarra, trajo un día una vieja bici de BMX, esas de ruedas pequeñas que usan los adolescentes para hacer cabriolas. No tenía ni neumáticos. Había que rodar sobre el metal de la llanta. Richard, el hijo, acogió aquel trasto como su mejor regalo. Ahora, con 26 años recién cumplidos y sobre una Canyon acaba de ganar el Giro, la carrera por la que se hizo ciclista. Ecuador, un país que despierta en el ciclismo, se cubrió de felicidad. Y por Carapaz, la felicidad es allí rosa.