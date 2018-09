CICLISMO Cortina se ve «con buenas piernas» en la Vuelta Iván Cortina. / EFE El gijonés espera esta semana «aprovechar» alguna de las ocasiones que perdió días atrás J. L. C. GIJÓN. Martes, 4 septiembre 2018, 00:46

Iván García Cortina (Bharain Merida) busca su oportunidad en la Vuelta a España, que ayer tuvo su primera jornada de descanso en Salamanca tras poco más de una semana de carrera. El corredor gijonés estuvo entre los más rápidos y a punto estuvo de hacerse con un triunfo. El gijonés acabó sexto en la sexta etapa que ganó Bouhanni en San Javier y acabó noveno en la octava del pasado domingo, en la que se impuso Alejandro Valverde en Almadén.

«Estoy con buenas piernas y con muchas ganas», comentó el asturiano, que esta semana ve dos etapas «propicias para atacar en el esprint final, porque me veo con fuerzas». Lamenta, no obstante, que «estuve dos veces muy cerca, pero una vez Bouhanni y otra Valverde y Sagan me superaron en los metros finales».

El sábado, en Les Praeres, y el domingo, en los Lagos, la carrera se presenta en Asturias y Cortina se motiva. «Llegó a casa, donde casi gané el año pasado, pero será difícil, porque son dos altos que no me vienen bien». Al gijonés no le sorprende el liderato de Yates, pero también ve con opciones a su compañero Jon Izagirre, «al que estoy ayudando».

La Vuelta se reanuda hoy con la etapa entre Salamanca y Fermoselle (172 kilómetros).