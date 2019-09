Dani Navarro correrá en Italia y en China a la espera de que el Katusha solucione su futuro

Dani Navarro, a la espera de que se solucione a la mayor brevedad el futuro del equipo Katusha-Alpecin, cerrará el año, tras disputar la Vuelta a España, con su participación en tres carreras clásicas italianas y en un prueba posterior en China, todo ello durante octubre.

El ciclista gijonés, de 36 años, se encuentra preocupado por la continuidad de la escuadra helvética en el pelotón internacional en 2020, ya que tiene un año más de contrato. Y es que en caso de que el Katusha-Alpecin no compita la próxima temporada, el corredor asturiano se vería obligado a retirarse «si no me sale nada», comentó ayer a este periódico.

Tras anunciar el equipo suizo su retirada el pasado Tour por la marcha de uno de los patrocinadores y de su marca de bicicletas, los rumores sobre la desaparición se han disparado, aunque en las últimas semanas parece que la situación «puede reconducirse», según Navarro.

Cortina, podio en Montreal

Iván García Cortina (Bahrain-Merida) tuvo en sus manos la victoria en el Gran Premio de Montreal, en el que finalmente se clasificó tercero. Le superaron en el esprint final el belga Van Avermaet, que fue a la postre el ganador, y el italiano Diego Ulissi.