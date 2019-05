«Dedico esta victoria a mi novia, familia y amigos» Sábado, 18 mayo 2019, 01:46

Iván Cortina conversó con EL COMERCIO, tras lograr su primer triunfo World Tour. «Dedico esta victoria a mi novia, familia y amigos que han estado siempre ahí, sobre todo, en los malos momentos, que son muchos en el ciclismo», afirmó. Trasladó su agradecimiento a sus compañeros «que confiaron en mí, pese a que aún no había ganado nada, por lo que es algo de agradecer». «Venía para rodarme, tras un periodo de descanso, y me econtré con el triunfo que tanto perseguía». Sobre cómo se fraguó la victoria, explicó que «el equipo tiró y solo pensaba que no podía fallar en el esprint después de todo el trabajo que se hizo y, por ello, tenía que darlo todo».