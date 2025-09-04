Volver al inicio

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 14:00h en la localidad de Laredo, la capital de la comarca de la Costa Oriental. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 14:13h.

Km 0 Hoy, los ciclistas tendrán dos puntos clave durante la etapa, con los ascensos al Puerto de Alisas, de segunda categoría, y a la Collada de Brenes, de primera categoría, antes de terminar con un final llano en su llegada a los Corrales de Buelna.

Km 0 De esta forma, la etapa concluía sin un ganador de etapa en la capital de Vizcaya. Un desenlace agridulce para un final que prometía darnos un soplo de las condiciones del líder de la general, dispuesto a reforzar su posición.

Km 0 Con el grupo de los favoritos neutralizando al corredor de Bahrain Victorious, Jonas Vingegaard (TVL) se abrochó el maillot rojo para imponer su condición, lanzando un guante que solo agarró Thomas Pidcock (Q36), pero cuando ambos se encontraban aumentando la distancia con sus perseguidores, llegaba la noticia de la cancelación de la meta en Bilbao debido a la manifestación que tenía lugar en meta, poniendo fin a la cuenta del crono 3 kilómetros antes de lo previsto.

Km 0 Sin embargo, los vatios del corredor de UAE Team Emirates - XRG tampoco eran suficientes para aguantar el ritmo de los perseguidores, concluyendo su marcha 59 kilómetros para meta. A partir de este punto, se sucedieron los ataques en la cabeza, con Mikel Landa y Santiago Buitrago protagonizando uno de los más agresivos, pero ni las piernas del vasco estaban lo suficentemente listas, ni el ciclista colombiano era capaz de tal machada en solitario.

Km 0 La jornada de ayer, con un final agrio para el aficionado al ciclismo, transcurrió bajo el dominio inaugural de una fuga de grandes nombres. En ella, partieron Mads Pedersen (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Orluis Aular (Movistar Team), formando un tridente que dejó de funcionar en el Alto de Morga, donde el español se quedó solo en la marcha.