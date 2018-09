«Disfruté e hice disfrutar a mi gente» Iván García Cortina, ayer, en la concetración de su equipo, el Bharain Medida, en Santander. / DIARIO MONTAÑÉS «Estaré atento a las etapas de Lérida y Madrid. Todo está muy igualado y la montaña en Andorra puede resultar decisiva al final» Iván Cortina Ciclista gijonés del Bharain J. L. CALLEJA SANTANDER. Martes, 11 septiembre 2018, 00:17

Iván García Cortina (Gijón, 1995), que ayer hizo ofical su renovación por el Bharain, hace un balance positivo de las dos primeras semanas de la Vuelta, especialmente de su paso por Asturias, donde intentó ganar la etapa de los Lagos. El ciclista gijonés reconoce a EL COMERCIO ayer, en el último parón de la carrera en Santander, que «no pudo rematar la faena como el año pasado en el Muro», pero se queda con el hecho de que «disfruté e hice disfrutar a mi gente en casa». En lo que queda de carrera, tiene el ojo puesto en las etapas de Lérida y Madrid y ve a Valverde un poco más favorito que Yates.

-¿Qué balance hace de sus dos primeras semanas de carrera?

-Muy bueno porque fui protagonista en varias etapas y tuve mis opciones de triunfo. La primera semana lo llevé peor por el calor en Andalucía, pero en la segunda me sentí fresco y con más ganas.

-¿De las dos etapas que discurrieron en Asturias con cuál se queda?

-Está claro que con la de los Lagos porque me vi con buenas piernas y se me presentó una gran oportunidad para fugarme. Además conocía el terreno y estaba tremendamente motivado.

-¿Se vio con opciones reales cuando escapó camino de los Lagos?

-Pensé que era el momento de atacar y lo intenté con todas mis fuerzas. Creo que tuve mis posibilidades, pero el pelotón tiró a tope para darme caza y no pudo ser.

-¿Respondió a la expectación levantada la etapa de Les Praeres?

-Sí. Fue dura y todos sufrimos mucho en esos cuatro kilómetros de carretera estrecha. Además, veníamos de hacer cuatro puertos de gran dificultad, entre ellos La Mozqueta, en el que empezó a ser la selección de carrera.

-Para la afición fue de nuevo este año el gran aliciente verle con sus caballitos y los intentos de fuga...

-Disfruté e hice disfrutar a mi gente en casa, que es lo que más importante. La pena es que no pude rematar la faena como el año pasado en el Muro para poder ofrecerles la victoria.

-¿Le dijo algo especial Chus Rodrigo, su primer entrenador, o su familia y amigos durante su estancia en Asturias?

-No tuve mucho tiempo para estar con ellos. Casi no les pude ni ver y me dio rabia. Todos me animaron y me dijeron que estaban orgullosos de mí, pero lo que me comentaron fundamentalmente es que descansara.

-¿Qué objetivos tiene en lo que queda de carrera?

-Lo importante es ir día a día para ver cómo responden las piernas, pero estaré atento a las etapas de Lérida y Madrid.

-¿Le está pareciendo esta Vuelta más dura que la del año pasado?

-Sufrí mucho más en la del año pasado, pero quizá fue la inexperiencia. En esta me encuentro mejor estoy más suelto y con mayor confianza.

-¿Cree que será suficiente la ventaja que tiene Simon Yates para llegar a Madrid o piensa que Valverde le puede arrebatar la carrera?

-Todavía queda Andorra y mañana (por hoy) la crono de Torrelavega. Hay una gran igualdad y puede pasar de todo, pero Valverde cuenta con una mayor experiencia y está con ganas.

-¿Dónde estará la clave para el triunfo en esta Vuelta?

-Realmente en cualquier momento puede saltar la sorpresa o alguno de los favoritos puede no estar a la altura en alguna de las etapas. Pero tengo claro que la montaña que queda puede ser decisiva.

-¿A Jon Izagirre, el líder de su equipo, le ve con posibilidades de poder alcanzar el podio?

-Quedan unos cuantos días de carrera y puede pasar de todo. Jon está fuerte ahí en el 'top 10' y claro que tiene opciones, porque las diferencias no son muy grandes.

-¿Está cumpliendo como gregario suyo?

-Estoy contento porque le he ayudado mucho y siempre estoy atento en cualquier corte o fuga para llevarle adelante. Creo que cumplí mi papel a la perfección.

-Después de dejarse ver en varias etapas, ¿tiene alguna esperanza de entrar en el equipo para el mundial por su carácter combativo?

-No tengo muchas la verdad porque además este año el circuito en Innsbruck no me viene muy bien por sus características. Pienso que no voy a estar en el equipo.

-¿A qué ha dedicado el día de descanso?

-Desayuné y fui con el equipo a reconocer el recorrido de la crono. Luego tocó comer bien y sesión de masaje. Pero lo fundamental es descansar para afrontar en las mejores condiciones los días que quedan de carrera.