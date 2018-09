CICLISMO «Me faltó esa pizca de suerte necesaria para ganar una etapa» Cortina, ayer, a su llegada al Aeropuerto de Asturias. / MARIETA El ciclista gijonés, que cerrará este 2018 en el Tour de Turquía, destaca que «cada año doy un paso más y me veo mejor en el pelotón» Iván Cortina, «satisfecho» de una Vuelta en la que se le resistió el triunfo parcial JOSÉ LUIS CALLEJA AEROPUERTO DE ASTURIAS. Martes, 18 septiembre 2018, 00:33

Iván Cortina (Gijón, 1995) llegó ayer a Asturias y lo hizo feliz por su papel en la Vuelta a España, en la que terminó cuatro etapas entre los diez primeros. En la retina de los aficionados queda su osadía al protagonizar una valiente escapada en la etapa de los Lagos. El ciclista del Barhain, si bien lamenta haber carecido de esa «pizca de suerte» necesaria para hacerse al menos con un triunfo tras ser uno de los ciclistas más combativos de la carrera, está satisfecho después de haber dado, según sus palabras, «otro paso importante» con la experiencia de este año, prometiendo que el próximo será mejor. Cortina cerrará este 2018 en el Tour de Turquía, prueba prevista para la primera quincena de octubre.

-¿Qué balance hace de la Vuelta?

-Muy bueno. Este año disfruté mucho gracias a la experiencia que tuve el año pasado. Me encontré más cómodo y saboreé más la carrera, sobre todo cuando pasó por casa

-¿Cuál fue el mejor momento que vivió durante la carrera?

-Pues fue en la séptima etapa entre Lumbreras y Pozo Alcón, que terminé noveno. Me vi con fuerzas al lado de dos gigantes como Sagan y Valverde, pero el esprint no pilló bien.

-¿Y el peor día?

-La última etapa en Madrid, porque iba a rueda de un Cofidis, al que se le salió la cadena, cuando arrancó Viviani, que fue quien ganó. Al final me quedó lejos el esprint, pero me dio rabia, porque me encontraba muy bien para intentarlo.

-Dio batalla durante las tres semanas de carrera, con varios 'top ten' y disputando el triunfo de etapa en varios esprint, ¿dónde vio más cerca la victoria?

-En la que hice sexto en la primera semana me encerraron, pero me vi cerca de ganarla. Al final, todo un experto como Bouhanni batió a Van Poppel y Viviani.

-El año pasado casi gana en Gijón y éste no dejó de intentarlo, ¿quizá le faltó esa suerte que se necesita para ganar?

-Está claro. Me faltó esa pizca de fortuna que inclina la balanza para que ganes o pierdas, pero a veces el deporte es así, aunque lo importante es que estoy ahí.

-Sus actuaciones le postulan como un corredor de futuro y su nombre suena con fuerza más que nunca tras esta Vuelta

-Soy joven y cada año doy un paso más importante y me veo mejor, que es lo positivo. La verdad es que estuve en muchos momentos a la altura de los grandes. Rodé mejor de lo esperado en todos los terrenos.

-Muchos aficionados piensa que por su estado de forma ayudaría a la Selección Española en el mundial de Innsbruck...

-Creo que en esta ocasión hay gente más válida que yo para ir al mundial. Por las características del circuito es más apropiado llevar escaladores y lo normal es que no esté en el equipo.

-¿Un segundo puesto por equipos tras el Movistar compensa el esfuerzo de tres duras semanas?

-Luchamos hasta esta última semana por llevarnos el triunfo. Pero el Movistar tiene a Valverde, Quintana, Carapaz, Bennatti y Anacona, entre otros que sumaron más de cara a esta clasificación.

-¿Cree que cumplió su función como gregario de Jon Izaguirre?

-Sí, estoy contento. Cumplí a la perfección, le ayudé en todo momento y a la vez tuve mis ocasiones para intentar una victoria.

-¿Agradece entonces la libertad que le dieron en el Bahrain para disputar varias etapas?

-Este año disfruté de mayor libertad que el pasado y eso es de agradecer por la confianza que tienen en mí. Así hice un quinto, un sexto, un séptimo y un noveno puesto, además de la escapada de la etapa de los Lagos.

-¿Dónde estuvo la clave de esta Vuelta?

-Yates fue el que menos falló. Pienso que en Andorra y Asturias, como era previsible, se decidió la carrera.

Les Praeres y los Lagos son dos durísimas etapas de las que salió primero en la general el que se llevó la Vuelta. Se puede decir que Asturias volvió a dictaminar el vencedor.

-¿Le sorprendió algún corredor en particular?

-Enric Más dio un paso importe como otra serie de corredores jóvenes que tienen un gran futuro. De los demás no me llevé ninguna sorpresa.

-Un podio con ciclistas más jóvenes de lo habitual en esta Vuelta

-Yates, Enric Más y López van a dar que hablar y no pasan de los 26 años. Vienen con gran fuerza y van a ganar muchas carreras.

-¿A qué dedicará estos días?

-Solo descansaré lunes y martes. El miércoles ya cojo de nuevo la bici para preparar el Tour de Turquía (7-14 de octubre), que es una carrera World Tour de mucha prestigio a la que llegó en un buen momento.

-De cara a la próxima temporada, ¿qué es lo que más ilusión le hace?

-En principio las clásicas que es lo que más me gusta. Este año hice un buen Tour de Flandes. Fui el primer español en pasar en cabeza. Es algo que me motiva. Luego si me llevan a una grande como la Vuelta, pues mejor.