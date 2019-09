«Sería un gran mundial para debutar» El gijonés Iván García Cortina. / ARNALDO GARCÍA «Estaré para ayudar, mi meta nunca es individual, dice Alicia González, que sumará su cuarta presencia en la máxima cita internacional Iván Cortina es incluido en la prelista del seleccionador para la cita de Yorkshire A. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:13

Coincidiendo con el escenario final de la decimoséptima etapa de la Vuelta en Guadalajara, el seleccionador nacional, Pascual Momparler, ofreció la lista de preseleccionados de cara a la competición por países más importante del calendario nacional del año: el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, que se disputará en Yorkshire (Reino Unido) entre el 22 y el 29 de septiembre.

Entre los 16 preseleccionados por Momparler aparece el nombre de Iván Cortina (Gijón, 1995), que debuta en una prelista con la Selección y podría estrenarse en un Mundial absoluto, aunque ya participó en dos como júnior y en uno sub 23. Antes, el asturiano encarará esta semana una exigente doble prueba en Canadá. «Por mis condiciones, creo que sería un gran mundial para debutar, pero, primero, estoy centrado en la doble prueba en Canadá», señala el ciclista del Bahrain-Merida.

A punto de estrenarse en competición -mañana será el Gran Premio de Quebec-, Cortina recibió la noticia de su inclusión en la convocatoria nacional de forma particular. «Me enteré por Twitter, aunque es cierto que ya me lo esperaba y no me ha cogido por sorpresa», se sincera. Hace dos semanas, Momparler, que sigue desde hace tiempo atentamente la progresión de Cortina, sugirió la posibilidad de alistar al talentoso atleta gijonés para la clásica de Yorkshire.

Momparler, sincero, reconoció la estrategia coral de formar un equipo alrededor de Alejandro Valverde para encarar el duro circuito (287 kilómetros )en el Mundial que se disputa en el condado de mayor extensión de Reino Unido. «Como equipo no nos viene bien el recorrido, pero tenemos que ayudar a Valverde, que es un gran fondista», anticipa el seleccionador nacional.

De esa primera lista de 16 ciclistas se caerán siete de cara a la citación final. Junto a Cortina, la selección nacional maneja un repertorio repleto de talento: Alejandro Valverde, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Mikel Landa (Movistar Team); Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraile, Luis León Sánchez (Astana); David de la Cruz, Jonathan Castroviejo (Ineos); Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Jesús Herrada (Cofidis), Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) y Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA).

«Una gran noticia»

Convencido de sus posibilidades, aunque cauto, Cortina se centra en Cánada, mientras no pierde la vista de lo que se le viene por delante con la definitiva lista de Momparler. «Me encuentro bastante bien, creo que puedo estar entre los elegidos», apunta. La presencia de Cortina en la prelista se suma a la llamada de Alicia González (Siero, 1995) para que forme parte del equipo de féminas en el Mundial en Yorkshire. «Es una gran noticia», dice la ciclista del Movistar, que recibió la comunicación de su cuarto mundial nada más aterrizar en Asturias.

«Acabo de llegar de una competición dura en Holanda y estaré unos días más entrenándome en casa», manifiesta la corredora, que tiene muy claro su rol en el equipo nacional: «Mi meta nunca es individual, estaré para ayudar al objetivo grupal y trabajar».