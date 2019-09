«Mi idea es estar con Valverde hasta los últimos metros» El ciclista gijonés Iván Cortina, con el maillot de la Selección Española, en Alicante. / I. V. «Sufrimos en los entrenamientos porque hay que darlo todo, pero también nos divertimos para hacer equipo» Iván Cortina Ciclista de la Selección Española ANDRÉS MAESE GIJÓN. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:26

Iván Cortina (Gijón, 1995) descuelga el teléfono para atender la llamada de EL COMERCIO a cinco días de disputar su primer Mundial de ruta como ciclista profesional. El gijonés, corredor del equipo Bahrain Merida, se encuentra en Alicante, donde prepara la carrera del domingo, junto a Alejandro Valverde, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Ion Izagirre, Gorka Izagirre y Luis León Sánchez.

-¿Cómo se encuentra?

-Muy feliz. Tras mi participación en Canadá, donde logré un tercer puesto, llego más motivado que nunca para intentar hacer un gran papel en el Mundial.

-¿Lo hace en un buen momento de forma para competir?

-Creo que sí. Es cierto que estamos en la recta final de la temporada y que las piernas pesan, pero me encuentro bien y muy ilusionado.

-Llevan casi una semana concentrados en Alicante. ¿Ha sido duro?

-Estamos todos muy bien. Se respira un gran ambiente en el grupo. Sufrimos en los entrenamientos porque tenemos que darlo todo, pero también nos divertimos para hacer equipo.

-¿Ha recibido alguna novatada por ser el nuevo de la Selección?

No (se ríe). Aquí no hay novatadas porque ya nos conocemos todos y tan solo vamos a disputar una carrera juntos. Es diferente a otros deportes como el fútbol.

-¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de sus compañeros?

-Muy bueno, como era de esperar. El ambiente es extraordinario y estamos todos con muchas ganas de competir. Ya hemos rodado varios días y todo ha ido a la perfección.

-¿Está nervioso ante la gran cita?

-Por el momento, nervios no he pasado. Intento disfrutar cada día porque es algo muy especial para todos, pero sobre todo para mí. Eso se lo digo ahora. Igual el día de la carrera cambia la cosa.

-¿Qué papel espera desempeñar?

-Aún es pronto para saberlo, pero intentaré cortar cualquier tipo de escapada para que Alejandro (Valverde) pueda llegar al final de la carrera con opciones. Mi idea es acompañarlo hasta los últimos metros.

-Analizando el trazado y el tipo de carrera, ¿le vienen bien las características de la misma a su ciclismo?

-Me viene bastante bien. Más que nada porque es como si corriéramos una clásica. Me suelo desenvolver bien en ese tipo de competición.

-Alejandro Valverde es el gran referente del equipo. ¿Qué tal con él?

-Muy bien, estamos entrenando a un gran nivel junto a él. Después de que se recuperara de la Vuelta a España, ya metimos un día largo de trabajo. Nunca sabes cómo llega uno de forma tras una carrera de tres semanas, pero creo que estará ahí.

-¿El domingo cumplirá un sueño?

-Sin duda. Es una carrera muy importante con la Selección Española y siempre te hace ilusión. Es el quinto que hago, pero el primero en profesionales. Tendrá algo especial.

-¿Se dejará ver en la carrera?

-Si me lo permiten, así lo haré, como siempre. Es una carrera muy importante. Siempre es una motivación especial para hacer algo más.

-¿Cómo ve a sus compañeros?

-Es complicado de analizar porque apenas llevamos una semana entrenando todos juntos, pero diría que estamos todos a un gran nivel para competir.

-Muchos dirán adiós a la temporada el domingo, pero ese no es su caso.

-Así es. Aún me queda una carreta en Italia el próximo mes y no sé si tendré que correr algo más antes de despedirme de una gran campaña.

-¿Aprueba con nota el curso?

-Creo que sí. Estoy muy contento con el papel que he hecho, no me puedo quejar, pero ya tengo en mente las clásicas de la próxima temporada.

-Se va a estrenar en el Mundial, pero este año también lo hizo en el Tour. ¿Cómo fue la experiencia?

-Muy buena. Sin duda es una carrera diferente a las demás por todo lo que la rodea. Por la gente, los medios y la repercusión que tiene cada uno de los kilómetros que recorres en la bicicleta.

-Además, la terminó de una manera especial.

-Sí, no se me ocurrió mejor momento para pedirle matrimonio a mi pareja, Carla Nafría. Estábamos en París y tenía que aprovecharlo.